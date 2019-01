Expresso desafia alunos das Belas-Artes

Com o objetivo global de ser mais sustentável, o Expresso abandona este sábado, 5 de janeiro, o saco de plástico, substituindo-o pelo saco em papel. Neste enquadramento, o jornal lançou uma campanha que valoriza a utilização do papel e pretende mostrar a sua elevada taxa de reciclagem.



Sabendo que a vertente artística é uma componente essencial desta valorização, até porque o papel é muitas vezes usado como suporte da criação, o Expresso lançou um desafio aos alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade Nova de Lisboa. Com o tema “Há coisas que fazem mais sentido em papel”, e usando como matéria-prima, como suporte de criação, o papel, os alunos devem desenvolver trabalhos criativos que elevem a utilização do papel.



Os 10 trabalhos vencedores, eleitos por um júri com representantes do Expresso e da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, serão publicados no Expresso a 2 de fevereiro e os originais serão expostos no Edifício Impresa.