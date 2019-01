Homem em fuga depois de assaltar banco no Porto

Assaltante ameaçou dois funcionários e estaria armado. Segundo a PSP, “não foram efetuados disparos, nem há feridos” a registar

Um homem “supostamente armado” ameaçou dois funcionários e assaltou esta quinta-feira uma instituição bancária na Rua Latino Coelho, no Porto, tendo fugido posteriormente, confirmou ao Expresso fonte da PSP.

Segundo a PSP do Porto, não há confirmação sobre a quantia furtada, tendo o caso sido encaminhado para a Polícia Judiciária, por se tratar de um crime com recurso a arma de fogo . “Não foram efetuados disparos, nem há feridos” a registar, adiantou a mesma fonte.

O assalto aconteceu pouco antes do meio-dia, numa dependência do Millennium BCP, de acordo com a informação avançada pelo “Diário de Notícias”.