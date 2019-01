Começam os testes clínicos para o aparelho que vai permitir detetar cancros através da respiração

Já começaram no Reino Unidos os testes para o novo aparelho clínico que visa detetar a presença de modificações celulares associadas ao cancro através de um teste de sopro. Há já vários estudos que provam que algumas doenças fazem-nos expelir cheiros estranhos pela respiração. Por exemplo, o hálito de alguém com febre tifóide é muitas vezes descrito como “pão acabado de fazer” e o das pessoas com diabetes como “acetona”, lê-se na página do grupo Cancer Research UK, que financia o estudo.

O aparelho recebeu o nome de “Breath Biopsy”, ou “biópsia através da respiração” numa tradução livre, e vai analisar os padrões de moléculas expelidos por cada utilizador para detetar a presença de células cancerígenas nos primeiros estágios da doença.

O estudo vai começar com 1.500 pessoas, umas saudáveis outras já diagnosticadas com cancro, e os pacientes com cancros do estômago e do esófago são os primeiros a serem chamados para este teste. Depois de dez minutos a respirar para dentro do novo aparelho, os resultados de cada pessoa são enviados para o laboratório médico de Owlstone, em Cambridge.

“Precisamos urgentemente de desenvolver novas ferramentas, como este teste à respiração, que nos ajudem a detetar o cancro mais cedo, dando aos pacientes mais oportunidades de tratamento e sobrevivência”, disse a investigadora Rebecca Fitzgerald, diretora deste estudo, num comunicado citado pela CNN.