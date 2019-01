Câmara da Nazaré alvo de buscas da Polícia Judiciária

Presidente da Câmara diz que a autarquia colaborou com as autoridades

A Câmara da Nazaré foi esta quinta-feira alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de um processo administrativo, informou o coordenador da judiciária de Leiria.

Gil Carvalho, coordenador da Polícia Judiciária de Leiria, disse à agência Lusa terem sido "realizadas buscas ao longo do dia de hoje", mas escusou esclarecer o âmbito da investigação, por se tratar de "um processo em segredo de justiça".

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro (PS), esclareceu que a autarquia "colaborou com a Polícia Judiciária no âmbito da investigação sobre um procedimento concursal de recursos humanos, aberta após uma denúncia anónima".

Walter Chicharro, que acompanhou as diligências efetuadas pelos inspetores, sublinhou que o município, "comprometido com a lei, a transparência e a verdade, prestou toda a informação solicitada" e reafirmou "toda a tranquilidade e confiança no processo administrativo".

O autarca afirmou ainda não ter "qualquer preocupação com o resultado da investigação", considerando que "os serviços terão tido os procedimentos corretos" e defendendo que o município "continua a trabalhar apenas focado na afirmação do concelho da Nazaré e na defesa das melhores soluções para os seus habitantes", concluiu.