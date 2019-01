Sindicato Democrático dos Enfermeiros desconvoca greve geral da próxima semana

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) desconvocou nesta quarta-feira a greve geral que estava anunciada para a próxima semana, de 8 a 11 de janeiro. Em comunicado, a estrutura sindical justifica a decisão com a disponibilidade para negociar "mais uma vez" com o Governo sobre a carreira de enfermagem e para não prejudicar doentes.

O Sindepor, que reclama a categoria de enfermeiro especialista na carreira, volta à mesa das negociações na quinta-feira. Este sindicato foi uma das duas estruturas que estiveram na origem de uma greve de mais de um mês nos blocos operatórios de cinco hospitais e que terminou na segunda-feira levando ao cancelamento de milhares de cirurgias.

O anúncio do Sindepor surge depois de a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) ter indicado que vai desconvocar o primeiro de dois períodos de greve que estava previsto para entre 7 de janeiro e 20 de fevereiro. A ASPE justificou hoje à Lusa a decisão com a necessidade de "criar espaço para as negociações" sobre a carreira de enfermagem com o Governo. Mantém-se por enquanto o pré-aviso para o segundo período de greve, de 14 de janeiro a 28 de fevereiro.

A ideia destes períodos de greve convocados pela ASPE era replicar o modelo da paralisação que decorreu em blocos operatórios de hospitais públicos entre dia 22 de novembro e final de dezembro e que conduziu ao cancelamento de cerca de 10 mil cirurgias, segundo os sindicatos.

