Polícia deteve cinco taxistas por crime de especulação em Lisboa

Cinco taxistas foram detidos em dois dias, em Lisboa, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo crime de especulação, e saíram em liberdade depois de notificados para comparecer em tribunal, anunciou este domingo aquela força de segurança.

De acordo com a mesma fonte, três das detenções foram efetuadas entre as 09:40 e as 14:20 de hoje, na avenida Duque de Ávila, na avenida Almirante Reis e na rua Cecílio de Sousa, todas em Lisboa.

No sábado, as autoridades tinham detido mais dois taxistas pela prática de crimes idênticos, no transporte de cidadãos estrangeiros, desde a zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, para vários hotéis de Lisboa.

Todos os detidos foram notificados para comparecer em tribunal e saíram em liberdade, segundo a polícia.

O Comando Metropolitano de Lisboa "está a intensificar as operações de fiscalização rodoviária direcionadas para veículos de táxi, vocacionadas para a prevenção deste tipo de ilícito e, simultaneamente, para a redução da sinistralidade rodoviária", segundo um comunicado divulgado hoje pela PSP.

As detenções foram realizadas através de equipas de polícias da Esquadra de Trânsito da Divisão de Segurança Aeroportuária, no âmbito da sua atividade operacional.