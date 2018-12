Mortes de peões aumentam 32%

Se está na casa dos 50 anos e costuma passear por ruas onde circulam carros, ou anda a pé por estradas com algum trânsito, tenha cuidado redobrado: as estatísticas recentes dizem que faz parte de um grupo de risco. A morte de peões registou em Portugal um aumento significativo nos primeiros nove meses de 2018 face ao período homólogo anterior, passando de 57 para 75 (crescimento de 32%). E dos 18 óbitos a mais face ao ano passado, 16 deles foram de pessoas no escalão etário 50-59, uma circunstância que ninguém se atreve ou sabe por enquanto explicar (desde organismos oficiais a especialistas em segurança rodoviária contactados).

Os dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), dizendo apenas respeito ao período de janeiro a setembro. Já medindo a sinistralidade rodoviária por indicadores mais absolutos, como o número total de mortos, é possível ter informação mais atualizada. Até esta quinta-feira, 504 pessoas (contra 510 em todo o ano passado) haviam já morrido nas estradas portuguesas.

O valor foi apurado a partir da “informação periódica” da ANSR reportada a 21 de dezembro, à qual se somaram os registos diários após aquela data fornecidos pela GNR. Os números referidos dizem respeito aos “óbitos a 24 horas”, isto é, as pessoas falecidas no local do acidente ou a caminho do hospital. A análise estatística mais fina da ANSR, com os óbitos a 30 dias (naturalmente sempre superiores às mortes a 24 horas), está mais atrasada, apenas com informação até maio. Com pelo menos 504 mortos até ao momento, 2018 deverá assim ter um balanço idêntico ao do ano passado, pois o fim de dezembro costuma ser marcado por acidentes com vítimas mortais.

