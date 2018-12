Sindicatos não abdicam de “um só dia”

A luta regressará “mais forte do que nunca” se o Governo insistir nos 2 anos e 9 meses, avisa a Fenprof. Dia 3, os sindicatos apresentam-se em São Bento

As dez organizações sindicais que têm negociado com o Ministério da Educação a recuperação do tempo de serviço garantem estar dispostas a aceitar uma solução “flexível” na forma de contar os 9 anos, 4 meses e dois dias. Mas “não abdicarão de um só dia de trabalho que cumpriram”, avisa o secretário-geral da Fenprof. E no caso de o Governo insistir em “apagar tempo de serviço, a luta dos professores regressará mais forte do que nunca”, avisa Mário Nogueira.

