Auditoria censurada revela falhas graves no comando da Cruz Vermelha

Uma equipa de quatro inspetores da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) do departamento que faz auditorias a entidades beneficiadas com subvenções públicas apontou falta de transparência nas contas e problemas graves no escrutínio e na estrutura de comando da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), uma organização com características únicas em Portugal, já que se trata de uma entidade privada sem fins lucrativos tutelada pelo ministro da Defesa e que recebe do Estado mais de 20 milhões de euros por ano.

Essas críticas estão refletidas num documento de quatro páginas, a que o Expresso teve acesso, e que é um dos anexos de um projeto de relatório de auditoria à Cruz Vermelha concluído internamente em outubro de 2016 e chumbado dois meses depois pelo atual inspetor-geral de Finanças, Vítor Brás, sem que o processo de inspeção tenha sido depois revisto e terminado. “Os estatutos da Cruz Vermelha Portuguesa não contemplam uma adequada repartição dos poderes”, dizem os inspetores no anexo do relatório, acrescentando que se verifica “uma excessiva concentração de poderes no seu presidente nacional”.

Os contornos sobre como essa auditoria à Cruz Vermelha foi suspensa, em dezembro de 2016, pelo inspetor-geral e pela subinspetora-geral Isabel Castelão Silva e de como o inspetor diretor responsável pelo projeto de relatório final foi demitido do cargo logo a seguir ganharam uma súbita relevância nas últimas semanas, depois de uma operação de buscas à IGF e às residências de Vítor Brás e da sua número dois ter chamado a atenção para um inquérito-crime que está em curso no DIAP de Lisboa e que investiga indícios de abuso de poder, peculato e corrupção relacionados com o assunto.

Na auditoria censurada pela inspetor-geral eram apontadas “graves deficiências que afetam a vida da entidade em diversas áreas”, incluindo uma ausência sistemática de prestação de contas e uma desarticulação entre as contabilidades das quase 150 delegações locais da Cruz Vermelha, sendo que as falhas “mais significativas” são “as que dizem respeito ao conteúdo dos estatutos” da organização. Daí a equipa de inspetores ter feito um documento anexo só sobre isso.

No documento de análise aos estatutos, os inspetores escreveram que “é, no mínimo, sui generis que o órgão supremo de uma organização — a assembleia geral — seja constituído justamente por aqueles para quem define obrigações e que depois tem o dever de velar pelo seu cabal respeito”.

A assembleia geral da CVP é formada por 178 pessoas. Além do presidente nacional, fazem parte do órgão máximo da organização os nove diretores nacionais, os 19 delegados regionais e os presidentes das 149 delegações locais. O presidente, que é escolhido pelo ministro da Defesa e pelo primeiro-ministro, tem o poder de nomear e demitir os diretores, sendo que os diretores têm por sua vez o poder de nomear e demitir os delegados locais. “A equipa não conhece nenhuma outra organização em que a assembleia geral possa refletir a vontade de um só indivíduo e criar constrangimentos sérios à expressão da sua vontade dos seus membros, face aos poderes que lhe são próprios”, lê-se no anexo. “Igualmente, não se conhece nenhuma outra organização associativa (profissional, patronal, ONG, desportiva, cultural, de moradores...) em que os seus membros não possam decidir livremente sobre a vida da instituição a que pertençam.”

Para Francisco George, um médico que foi diretor-geral da Saúde durante 12 anos antes de tomar posse como novo presidente nacional da Cruz Vermelha em novembro de 2017, “a Inspeção-Geral das Finanças não tem competência para fazer esse tipo de apreciações” e o relatório citado não existe formalmente, porque nunca foi aprovado nem deu à CVP uma oportunidade de fazer o contraditório. “É um projeto de relatório de auditoria de que só tomei conhecimento há duas semanas.” Em maio de 2017 a IGF informou a CVP que a auditoria ficava sem efeito.

