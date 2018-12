2018 O ano do adeus a Hawking, Annan, Bush, Pomar, Aretha, Roth

O ano foi marcado, logo em março, pela morte do físico Stephen Hawking, um homem que ultrapassou largamente as suas expectativas iniciais de vida e deu uma contribuição essencial para o nosso entendimento do universo. Hawking morreu aos 76 anos, o que, não tendo sido o maior dos seus feitos, foi suficientemente notável para merecer destaque nos obituários.

Em Portugal, o falecimento de histórico socialista António Arnaut ofereceu uma oportunidade para lembrar o valor da obra principal a que ficou associado: o Sistema Nacional de Saúde, uma criação originalmente polémica e hoje indiscutível. Nem sequer políticos que se encontram nos antípodas dele se atrevem a questionar diretamente o SNS, sob pena de morte política. Embora por vezes tentem reduzir o seu alcance, a pretexto de o salvar.

Nas artes, como sempre, perderam-se dezenas de personagens notáveis. 2018 foi um ano negro para a literatura norte-americana, com as mortes de Philip Roth, talvez o maior romancista vivo em todo o mundo, e Tom Wolfe, um homem que contribuiu bastante para a evolução do chamado jornalismo literário. Na ficção científica há que mencionar Ursula Le Guin e no teatro Neil Simon, recipiente de mais nomeações para Óscares e Tonys (o equivalente dos óscares no teatro) do que qualquer outro autor.

Em matéria de artes plásticas, e voltando a Portugal, dois nomes incontornáveis são os de Helena Almeida, uma renovadora das relações entre pintura e fotografia, e Júlio Pomar, um artista que parece ter vivido em estado permanente de metamorfose. Os realizadores Milos Forman e Bernardo Bertolucci e a cantora Aretha Franklin — que alguns consideram a maior de sempre, e não apenas no soul — são referências universais.

O fotógrafo iraniano Abbas Attar, conhecido simplesmente como Abbas, foi um membro célebre da agência Magnum, autor de muitas imagens extraordinárias obtidas nalguns dos lugares mais perturbados e perturbantes do mundo, desde o Vietname e o Biafra até ao Irão (durante a revolução e depois) e a África do Sul. Falando de outra arte que muita gente não aceita como tal, morreram os cozinheiros Paul Bocuse e Anthony Bourdain. O primeiro era um expoente da nouvelle cuisine, o segundo um incansável explorador da cozinha internacional — não apenas, ou principalmente, a dita alta cozinha — nos seus populares programas de televisão.

Ainda noutra arte dita menor, o estilista Hubert de Givenchy, associado a deusas como Audrey Hepburn e princesas como Grace Kelly e Jacqueline Kennedy (esta última uma princesa republicana, mais quand même) merece uns momentos de nostalgia — aquela nostalgia que no fundo é recordação de um tipo de charme já desaparecido.

A política americana perdeu John McCain, o herói de guerra que se tornou senador e que acabou os seus dias como o exato oposto — e frequente opositor — do atual Presidente norte-americano. Trump foi expressamente não-convidado para o funeral de McCain, mas esteve presente no de George W. H. Bush, um dos seus antecessores e homem tido como modelo de decência (ou, talvez mais precisamente, como exemplo das virtudes de mérito e modéstia que a expressão ‘noblesse oblige’ costuma resumir). A ninguém passou despercebido o facto de Trump não ter discursado nessa cerimónia.

Ainda mais discreto era o antigo líder do Partido Liberal britânico, Paddy Ashdown, um ex-militar descrito como o melhor primeiro-ministro que o Reino Unido jamais teve. Ashdown ficou associado à reconstrução dos Balcãs após as guerras dos anos 90, sem esquecer o imperativo de fazer a justiça possível a criminosos como Milosevic.

O general José Loureiro dos Santos, o político João Semedo, o empresário Pedro Queiroz Pereira, o pediatra T. Berry Brazelton, o fundador do IKEA Ingvar Kamprad, o genial escritor V. S. Naipaul, o escritor e editor Stan Lee (presidente da Marvel Comics) e os cantores Charles Aznavour, Madalena Iglésias e Maria Guinot são outros falecimentos dignos de menção. Para não falar do antigo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, sobre cujo papel durante a II Guerra do Golfo e, antes, durante o genocídio do Ruanda, muitos livros já foram e hão de ser escritos.