MAI autoriza videovigilância na Praça do Comércio na passagem de ano

Recinto onde se realiza o 'reveillon' em Lisboa vai ter seis câmaras para prevenir incidentes. PSP já anunciou nove zonas de revistas a pessoas no Terreiro do Paço

Eduardo Cabrita deu luz verde para a colocação de seis câmaras de videovigilância na Praça do Comércio durante os festejos da passagem de ano "para monitorizar e prevenir eventuais incidentes no local dos festejos".

O Ministério da Administração Interna revela que o sistema de videovigilância funcionará entre as 20h do dia 31 de dezembro e as 4h do dia 1 de janeiro. E abrangerá, além da Praça do Comércio, toda a Avenida da Ribeira das Naus, em Lisboa.

A autorização teve o parecer favorável da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

A medida foi anunciada depois da PSP revelar que vai ter nove zonas de controlo de acessos ao recinto dos festejos na capital.

Não serão permitidos no recinto garrafas e copos de vidro, bem como chapéus de chuva com hastes compridas. Também as mochilas e bolsas não podem ser maiores do que uma folha A3. A PSP pede também que se evite trazer para o Terreiro do Paço carrinhos de bebés ou cadeiras de rodas. "Caso seja imperioso levarem, pela razão da idade dos bebés e/ou mobilidade do utilizador, a PSP aconselha a evitarem a concentração na zona mais próxima ao Cais das Colunas."

A partir das 17h do dia 31, o trânsito vai totalmente proibido naquela zona da cidade. Os principais cortes do tráfego são feitos na ligação da Av. 24 de Julho à Av. D. Carlos I; Praça Duque de Terceira/ Cais do Sodré (trânsito é desviado para a Rua do Alecrim ou inverte); Av. Infante D. Henrique; Rua da Alfândega na ligação à Praça do Comércio; Praça da Figueira (no acesso à Rua dos Fanqueiros e Rua dos Douradores); Rua do Ouro.

Durante a madrugada de 1 de janeiro, a PSP vai realizar uma fiscalização intensa aos condutores, penalizando a ingestão de bebidas alcoólicas.