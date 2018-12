Despesa de Portugal em investigação deve atingir recorde de 1,7% do PIB em 2019

A despesa total pública e privada em investigação e desenvolvimento (I&D) em Portugal deve atingir o valor recorde de 1,7% do PIB em 2019, prevê o balanço de 2018 do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), a que o Expresso teve acesso.

O documento sublinha que há "uma convergência efetiva para a Europa do conhecimento desde 2016, em consequência de uma política clara de emprego de recursos humanos qualificados e de valorização de carreiras científicas e académicas". O aumento da despesa em I&D "tem sido sobretudo expressivo nas empresas, que representam agora mais de metade da despesa nacional". No entanto, a média global da UE é de 2,07% do PIB e há países que atingem ou ultrapassam mesmo os 3%, como a Suécia (3,3%), Áustria (3,2%), Dinamarca (3,1%) e Alemanha (3%).

Os dados definitivos para 2018 "só são conhecidos em junho de cada ano, como é habitual", afirma ao Expresso o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, "mas a minha estimativa é de que a despesa nacional em I&D cresça de 1,33% em 2017 para 1,45% do PIB em 2018". Recorde-se que o valor global do investimento em I&D no ano passado atingiu 2.563 milhões de euros.

Execução do orçamento da FCT é a maior desde 2010

Em todo o caso, "o principal facto a registar em 2018 é a execução do orçamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), que atingiu 437 milhões de euros, representando o maior financiamento público a atividades de I&D desde 2010", sublinha Manuel Heitor. A FCT é a principal agência pública de apoio à ciência, mas há também outras fontes de financiamento, nomeadamente os fundos estruturais europeus.

Numa síntese provisória da sua atividade, a agência revela que "a execução estimada para 2018 recupera valores dos melhores anos de financiamento à ciência e tecnologia em Portugal, com um aumento de 20% relativamente a 2017". E os mecanismos de financiamento "promovidos ao longo dos últimos anos asseguram a continuidade desta dinâmica" no futuro.

A FCT calcula que os seis concursos existentes para a promoção do emprego científico vão permitir assinar contratos de trabalho com 5034 investigadores e docentes até ao final de legislatura (2019), que o número de bolsas de doutoramento atribuídas duplique em 2018 em comparação com 2013, chegando às 1434 bolsas, e que o financiamento de projetos de I&D em todas as áreas científicas totalize 140 milhões de euros, contra menos de 40 milhões em 2017.

A agência destaca ainda que através do "Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual" foi possível promover "o regresso de 37 cientistas portugueses que residiam no estrangeiro (na UE, EUA e outros países) e financiar 99 investigadores estrangeiros, dos quais 54 estavam já a desenvolver investigação em Portugal".