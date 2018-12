“Vem Ter Comigo Aos Aliados”: Abrunhosa marca o ritmo do 'reveillon' do Porto

Um ano depois de ter registado a sua maior enchente de sempre, a Avenida dos Aliados volta a ser o epicentro da noite de Passagem de Ano no Porto. Na maior sala de espetáculos a céu aberto da Invicta, são de novo esperados 200 mil convivas, que assistirão ao já tradicional espetáculo de fogo de artifício, lançado à meia-noite em ponto a partir do edifício da Câmara do Porto, com a duração de 16 minutos.

A despedida do Ano velho e as boas-vindas ao Ano Novo terá como convidado especial o músico portuense Pedro Abrunhosa, naquele que será o seu primeiro grande concerto após o lançamento de “Espiritual”. No 'reveillon' da Invicta não deixará de ser particularmente aplaudido o muito apropriado tema do novo album de originais de Pedro Abrunhosa “Vem Ter Comigo Aos Aliados”. O espetáculo, com início às 23 h, promete várias surpresas e convidados, ao longo de aproximadamente três horas.

Mas como no Porto as festas de passagem de ano duram três dias, a animação começa a 29 de dezembro, com um concerto de Diogo Piçarra, acompanhado pelo seu habitual trio de músicos (Francisco Aragão, Filipe Cabeçadas e Miguel Santos), em que não faltarão os grandes hits que têm marcado a sua carreira.

Além dos Aliados, a noite de Passagem de Ano no Porto terá ainda mais três palcos alternativos, todos de acesso livre, instalados, respetivamente, no Largo do Amor, na Cordoaria, na Praça de Gomes Teixeira, mais conhecida por Leões, e na Praça dos Poveiros. O objetivo é não só aliviar alguma da pressão na Avenida dos Aliados, como também apresentar propostas e estilos de música diferentes a todos os que pretendem festejar a chegada do novo ano na Baixa do Porto, informa a autarquia.

O programa musical na Avenida dos Aliados encerra na tarde de 1 de janeiro, a partir das 16 horas, com o habitual Concerto de Ano Novo pela Banda Sinfónica Portuguesa, sob direção do maestro Francisco Ferreira.