Ordem dos Médicos recorrerá aos tribunais para desmentir pagamentos de €500/hora

Médicos negam propostas de contratação de anestesiologistas a €500 à hora em hospitais públicos e exigem um "desmentido tão público quanto o foram estas falsas notícias", admitindo mesmo recorrer à Justiça "dado o carácter ofensivo e indigno" das declarações proferidas pela ministra da Saúde

É mentira. Nenhum anestesiologista recebeu propostas para trabalhar na Urgência de hospitais públicos por 500 euros/hora. A afirmação é feita pela direção da Ordem dos Médicos (OM) para refutar as declarações feitas pela ministra da Saúde, Marta Temido, a propósito do encerramento do atendimento externo durante o Natal na Maternidade Alfredo da Costa (MAC), Lisboa, por falta de um especialista. A OM exige agora "um desmentido tão público quanto o foram estas falsas notícias e reserva-se no direito de recorrer aos tribunais dado o carácter ofensivo e indigno para os médicos como resultado das declarações proferidas".

“Qualquer pessoa de bom senso compreenderia que, se tal proposta existisse num turno de 12 horas quase triplicava o ordenado de um mês”, afirma o bastonário da OM, Miguel Guimarães. Numa missiva enviada esta quinta-feira às redações, "a Ordem exige que a situação seja totalmente esclarecida, desafiando a ministra a apresentar publicamente os documentos oficiais emitidos pelo Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central (CHULC) que comprovem as suas palavras ou, em alternativa, a dizer a verdade aos portugueses".

O caso teve origem no encerramento temporário da Urgência da maternidade na véspera e no dia de Natal por falta de um anestesiologista. Após ser conhecido o fecho do serviço, surgiram informações de que teria sido realizada uma proposta de contratação de médicos em prestação de serviços por €500/hora e mesmo assim sem nenhum candidato. O dado viria depois a ser avançado pela própria ministra numa entrevista à SIC.

Segundo a Ordem, "a verdade é bem diferente". Isto é, "o Centro Hospitalar de Lisboa Central terá aberto um concurso para contratação de prestadores de serviços por um valor de €39 à hora, que seria pago à empresa e não aos médicos especialistas (cujo valor/hora é sempre inferior ao que é pago à empresa)". Assim sendo, "perante uma discrepância de €461, a Ordem dos Médicos exige que sejam apresentados os documentos/contratos em que conste claramente o referido valor e que seja explicado em que meios oficiais foram publicados e divulgados". E, "confirmando-se a verdade – isto é, que tais propostas de contratação por €500/hora não existem – , exige um desmentido" veemente.

Na missiva, a OM "lamenta ainda que esta situação seja mais um claro exemplo da falta de investimento nos quadros do SNS". Miguel Guimarães é taxativo: “A falta de anestesiologistas e de outros especialistas é uma constante no SNS. Infelizmente, não é um exclusivo do Natal. A política de contratação que tem sido implementada não é eficaz e não tem permitido reforçar o sector público com os médicos especialistas necessários”.

Ministra mantém afirmação

Por sua vez, a equipa ministerial esclarece que o centro hospitalar, que integra a MAC, "procurou realizar a contratação externa de um anestesista junto de empresas prestadoras de serviços, de forma a garantir o suprimento da necessidade de um especialista na escala, e uma das respostas referia que os vários especialistas contactados não estavam disponíveis para trabalhar pelos valores propostos e incluía ainda a disponibilidade de um anestesista mediante o pagamento de 500 euros por hora".

Perante isto, "o Ministério da Saúde reafirma a veracidade das declarações proferidas neste âmbito, de que existiu uma proposta no valor referido por parte dos prestadores de serviço".