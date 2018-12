Ministério reafirma que MAC quis contratar anestesiologista por €500/hora

A equipa ministerial esclarece que o centro hospitalar, que integra a MAC, "procurou realizar a contratação externa de um anestesista junto de empresas prestadoras de serviços, de forma a garantir o suprimento da necessidade de um especialista na escala, e uma das respostas referia que os vários especialistas contactados não estavam disponíveis para trabalhar pelos valores propostos e incluía ainda a disponibilidade de um anestesista mediante o pagamento de 500 euros por hora".

Perante isto, "o Ministério da Saúde reafirma a veracidade das declarações proferidas neste âmbito, de que existiu uma proposta no valor referido por parte dos prestadores de serviço".

A polémica surgiu quando a direção da Ordem dos Médicos (OM) negou que algum anestesiologista tenha recebido propostas para trabalhar na Urgência de hospitais públicos por 500 euros/hora, acusação feita pela ministra da Saúde, Marta Temido, a propósito do encerramento do atendimento externo durante o Natal na Maternidade Alfredo da Costa (MAC), Lisboa, por falta de um especialista. A OM exige agora "um desmentido tão público quanto o foram estas falsas notícias e reserva-se no direito de recorrer aos tribunais dado o carácter ofensivo e indigno para os médicos como resultado das declarações proferidas".