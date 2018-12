Seis mortos em incêndio numa cabana usada por sem-abrigo em Varsóvia

Autoridades polacas ainda estão a investigar as causas do incêndio.

Seis pessoas morreram na última noite num incêndio numa cabana de madeira nos arredores de Varsóvia utilizada por sem-abrigo, anunciaram esta quarta-feira as autoridades.

O incêndio deflagrou na noite de terça-feira numa pequena casa de madeira abandonada, situada nos subúrbios da capital polaca, tendo os bombeiros sido alertados pelas 22h30 (20h30 em Portugal Continental).

"As vítimas não puderam ser identificadas, os corpos estavam em muito mau estado", disse o porta-voz da procuradoria de Varsóvia, Marcin Sadus, citado pelos media polacos.

No interior da cabana foram encontradas botijas de gás, mas as autoridades ainda estão a investigar as causas do incêndio.

Dezenas de sem-abrigo morrem todos os invernos na Polónia, seja por hipotermia, seja por incêndios que deflagram nos edifícios abandonados onde tentam aquecer-se com recurso a meios rudimentares.