PSP destruiu 37.351 armas em 2018, mais 29% do que em 2017

A PSP levou a cabo a última ação de destruição de armas do ano: a Polícia de Segurança Pública destruiu 1768 armas, totalizando assim 37.351 armas destruídas em 2018. Em 2017 foram destruídas 26.473 armas, ou seja, um aumento de quase 30%.

Na maioria trata-se de pistolas, revólveres, espingardas, punhais, navalhas e espadas. As armas destruídas, declaradas como perdidas a favor do Estado na sequência de processos-crime, contra-ordenação ou administrativos, foram apreendidas pela PSP e outras polícias no âmbito da missão preventiva.

“Integraram, ainda, o referido lote as armas entregues voluntariamente ao Estado pelos seus detentores ou achadores”, informa a PSP numa nota enviada às redações.

A 12.ª Acção de Destruição de Armas, no âmbito do Regime Jurídico das Armas e suas Munições, foi da responsabilidade do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, no Seixal, a 20 de dezembro.