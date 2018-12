PJ detém no Porto jovem de 19 anos suspeito de abusar sexualmente da irmã de 13

Autoridades suspeitam que os abusos aconteciam desde setembro

Um jovem de 19 anos suspeito de abusar sexualmente da irmã, de 13, foi detido no Porto pela Polícia Judiciária (PJ), revelou esta quarta-feira a Diretoria do Norte daquela autoridade.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu "na sequência de denúncia apresentada por parte do pai".

Ainda segundo a polícia, as diligências encetadas pelos investigadores "permitiram a recolha de fortes indícios" de que o suspeito praticou vários atos de natureza sexual com a vítima, "pelo menos desde setembro" e até à última quarta-feira, "principalmente na residência de ambos", no Porto.

O detido, solteiro e estudante, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima.