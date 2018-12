MAC não ofereceu 500 euros por hora a anestesistas

A ministra da Saúde revelou na segunda-feira que o conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) deu luz verde para a contratação de um segundo anestesista para a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), para os dias 24 e 25, com uma remuneração de 500 euros à hora. Um e-mail trocado entre profissionais e uma empresa que opera no mercado da contratação temporária vem desmentir a versão de Marta Temido, conta o “Polígrafo”.

A história começou na manhã de segunda-feira quando a Rádio Renascença deu conta do encerramento da urgência da MAC por falta de anestesistas (apenas um estava escalado para os dias 24 e 25) -- as grávidas seriam desviadas para outros hospitais.

Nessa mesma segunda-feira, a ministra da Saúde comentou o caso, afirmando que houve a tentativa de contratação de um segundo anestesista pelo valor que era supostamente pedido, os tais 500 euros.

O “Polígrafo” teve acesso a uma troca de e-mails entre profissionais e uma empresa que opera no mercado da contratação temporária de profissionais da Saúde e esta revela que o valor sugerido é de 37,75 euros/hora.

Segundo a mesma publicação, a tabela em vigor prevê um valor entre os 26 e 39 euros para prestação de serviços. O valor máximo foi proposto pelo CHLC mas ninguém aceitou a proposta. Férias e ofertas mais altas dos privados terão sido as justificações para o desinteresse.