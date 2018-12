“Diário de Notícias” vai passar a ser publicado ao sábado

Jornal antecipa já este fim de semana a sua edição semanal em um dia, deixando de ser publicado ao domingo

O “Diário de Notícias”, que em julho passou a ter apenas uma edição impressa semanal publicada aos domingos, vai passar agora a estar nas bancas aos sábados, de acordo com o Eco.

Na sua edição do fim de semana passado, o suplemento económico “Dinheiro Vivo”, que integra o “Diário de Notícias”, já referia a mudança, ao dizer que “a partir de 29 de dezembro o Dinheiro Vivo volta a sair em banca todos os sábados, quer com o Diário de Notícias quer com o Jornal de Notícias”.

O Expresso contactou a Global Media mas até agora não foi possível obter mais informações.