Ministra lamenta greve que “gera sempre problemas” nas prisões no Natal

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, lamentou esta segunda-feira os efeitos da greve dos guardas prisionais no Natal e Ano Novo, frisando que “gera sempre problemas” por privar os detidos do “ambiente de pacificação” própria da época.

“A greve implicou serviços mínimos […], embora eu deva dizer que uma greve nesta altura gera sempre problemas no interior das cadeias”, disse a ministra à imprensa, precisando que os serviços mínimos “geram uma limitação”, uma vez que não é a mesma coisa “a cadeia estar a funcionar com todos os serviços”.

A ministra frisou que, nesse sentido, “é obviamente indesejável” uma greve no período de Natal e Ano Novo, uma época “em que há ambiente geral de pacificação, que se procura reproduzir no interior das cadeias através das visitas, mas também das festas, da disponibilidade das cantinas e de todo um conjunto de sinais diferenciadores do dia a dia”.

“Era no fundo permitir que tivessem um dia diferente, que seguramente terão, mas não na medida que tiveram nos últimos anos”, acrescentou a ministra, que falava aos jornalistas durante uma visita ao serviço de vigilância eletrónica de Lisboa.

Os guardas prisionais têm realizado paralisações sucessivas, divididas por fases, desde 05 de dezembro, para exigir a renegociação do estatuto profissional e a atualização dos salários, com novas categorias e subsídio de turno.