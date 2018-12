Marcelo passa tarde de natal com crianças internadas em contentores. Porta-voz dos pais critica obras de fachada para receber Presidente

O presidente da República vai dedicar parte da tarde do dia de Natal na companhia dos pequenos pacientes que não tiveram alta para ir passar a quadra festiva com os familiares. A chegada de Marcelo Rebelo de Sousa ao Hospital São João, no Porto, está prevista para as 15h30 horas, onde será recebido pelo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, António Oliveira e Silva, e por Jorge Pires, líder da Associação Pediátrica Oncológica do Hospital de São João.

Jorge Pires, que em abril último denunciou as condições indignas em que são assistidos os pequenos pacientes nos contentores, provisórios há mais de oito anos, vai estar presente na visita a convite de António Oliveira e Silva, o que não o inibe de criticar “os melhoramentos de fachada” efetuados na última semana. “É uma vergonha o que se fez esta semana para disfarçar as péssimas condições de internamento das crianças”, afirmou ao Expresso Jorge Pires, que refere que o Presidente da Repúblico “quer e precisa ver é a realidade e não instalações camufladas à pressa”.

Segundo o representante das crianças da ala de pediatria oncológica do maior hospital central do norte do país, os funcionários afetos ao serviço nos contentores queixaram-se, sexta-feira, que foi finalmente “trocada uma torneira reclamada há meio ano, uma cortina esperada há oito meses e até um novo telhado”, pedido desde o inverno passado devido a infiltrações.

O anteprojeto de arquitetura do novo Centro Pediátrico foi entregue à Administração do Hospital e ao Ministério da Saúde no passado dia 19, estando previstas, segundo o Governo, o arranque das obras no final do primeiro semestre de 2019. O presidente do Conselho de Administração, cujo mandato termina no próximo dia 31 de dezembro adiantou, há uma semana, que conclusão das obras em dois pisos do Hospital de São João, em março, irá permitir que os pacientes da pediatria oncológica e cirúrgica sejam transferidos dos contentores para dentro do edifício central. As restantes crianças permanecerão nos módulos provisórias até construção da nova ala pediátrica.

Até lá, a administração hospitalar assegurou ao Expresso não existir capacidade para acolher as crianças no interior do edifício principal mais cedo, uma questão que não é também pacífica. De acordo com Rui Nunes, presidente da associação Portuguesa de Bioética e catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o Centro Hospitalar e Universitário de São João tem atualmente dentro do edifício “cerca de 60 camas que se encontram encerradas”.

Rui Nunes avança que a pediatria conta “presentemente com uma lotação de 48 camas, das quais oito encerradas”, razão que o médico e docente a defender “que nada justifica que se sujeite as crianças e famílias a passar mais uma noite nos contentores, em instalações impessoais e pouco dignificantes”. Rui Nunes desafia a Ministra da Saúde, Marta Temido, a tomar providências para que o serviço de pediatria seja transferido o mais urgente possível, lamentando que tal não tenha sucedido antes do Natal.

“É importante que sejam criadas condições para todos os que diariamente trabalham ou estão internados no Joãozinho até à construção do novo Centro pediátrico”, diz o docente, assegurando que que “é fulcral que o serviço saia dos contentores que eram provisórios para três anos, mas já estão a ser usados há oito, com elevados custos mensais de aluguer e reparação”