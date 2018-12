MAC fecha Urgência durante o Natal

Nunca a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, deixou de receber utentes no período natalício, mas esta segunda-feira e no dia Natal a Urgência vai estar fechada. A incapacidade de ter dois anestesistas escalados obrigou as equipas a suspenderem o atendimento externo para garantir a segurança e a qualidade dos cuidados prestados. A única exceção serão os grandes prematuros, pois a maternidade dispõe do maior serviço de neonatalogia do país.

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que gere os meios de emergência pré-hospitalar do INEM, já foi informado e todas as utentes vão ser encaminhadas para outros hospitais da área. “O CODU disse-nos esta manhã que os outros hospitais também estão com uma situação complicada mas tivemos de fechar ao exterior para não se colocar em causa a segurança das mulheres”, explica Maria José Alves, responsável materno-fetal da maternidade. A especialista garante que o anestesista ao serviço é muito experiente mas não se pode desdobrar”.

“Temos de ter dois anestesistas porque pode haver uma cirurgia e uma senhora que precise de analgesia epidural e é preciso dar resposta. As coisas acontecem em vários locais, no bloco, na Urgência...”, afirma Maria José Alves. “É a primeira vez que temos de fechar a Urgência no Natal – no passado só aconteceu uma vez termos ficado sem anestesista durante 12 horas, mas foi porque morreu um familiar de um dos médicos escalados.”

A incapacidade de assegurar a escala de anestesia na maior maternidade do país é o reflexo da escassez de profissionais. “O que está a acontecer tem a ver com a falta de recursos e também com a alocação que se faz desses recursos”, afirma Maria José Alves. Mas não só. “É estranho a administração do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central ter pedido anestesistas e no mapa de vagas aberto, no dia 19, pela tutela não constar nenhum, como também não estão vagas em ginecologia-obstetrícia e genética. Ficámos perplexos”, critica.

Ana Escoval, administradora do centro hospitalar, disse à Renascença que a rede de obstetrícia funciona muito bem na cidade de Lisboa e que a direção de anestesiologia está a tentar encontrar uma solução para o problema. Ainda assim, reconhece que não é fácil, uma vez que há poucos profissionais e a carência é ainda mais notória no Natal e em períodos de férias.