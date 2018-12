Depois dos enfermeiros, são os médicos que fazem exigências

É mais uma frente de batalha para o Ministério da Saúde. Depois da forte contestação dos enfermeiros, com uma inédita greve cirúrgica a decorrer, são os médicos que vêm fazer exigências. Reunidos no final da semana com a ministra Marta Temido, os sindicatos reclamaram um conjunto vasto de medidas para melhorar as condições de trabalho. Sem sucesso, as exigências principais continuam a não ter consenso e os sindicatos e a ministra vão voltar a reunirem-se a 23 de janeiro. Um ponto está já garantido: Marta Temido afirmou que nesta legislatura não vai haver aumentos salariais para nenhuma das carreiras da Saúde.

Melhores salários são só uma das exigências dos médicos. Além da valorização remuneratória, os profissionais – maioritariamente representados pela Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) - exigem a negociação das carreiras, a redução de 18 para 12 horas de trabalho na Urgência ou a reformulação das listas de utentes nos cuidados primários, para que cada médico de família tenha menos utentes a cargo ou maior equilíbrio na carga de doença dos doentes na lista.

Jorge Roque da Cunha, presidente do SIM justifica as exigências, sobretudo a nova grelha salarial, com “a de fixar e captar especialistas num Serviço Nacional de Saúde com severa limitação do número de especialistas, integrados numa categoria na maioria envelhecidos, apresentando índices de fadiga elevados e tendo de fazer frente a listas de espera crescentes em número e em tempos”. E dá um exemplo: “O salário de especialista com 35 h é de 1853 € brutos (cerca de 1270 € líquidos com subsídio de refeição) após licenciatura de seis anos; um ano comum e quatro a seis anos de especialidade.”

Os médicos querem também que o sistema de avaliação (SIADAP) seja alterado. João Proença, presidente da FNAM, critica o modelo por ser "inaplicável”. Segundo o SIM, “o SIADAP está bloqueado, a partir de 2018 para subir um nível (cerca de 100 euros) são necessários dez anos”.

A necessidade de rever o modelo de avaliação dos médicos foi, ainda assim, reconhecida pela ministra. Nesse sentido foi constituído um grupo de trabalho que irá reunir já no próximo dia 10 de janeiro.