Governo promete mais lugares em creches de Lisboa e Porto

A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, acredita que a existência de uma rede de creches com oferta alargada é "fundamental" como uma das formas de apoiar a natalidade e reconhece que “subsistem dificuldades, nomeadamente na grande Lisboa e no grande Porto”. Por isso, garante em entrevista ao DN e à TSF, a Segurança Social irá abrir concursos para a abertura de mais lugares nestas duas regiões.

Sem adiantar prazos de concretização, Rosa Monteiro assume como objetivo assegurar vagas na rede social para metade das crianças até aos 3 anos. "Se temos em média no país uma taxa de cobertura de 49% acho justo que se consiga isso na Grande Lisboa e no Grande Porto", declarou.

A verdade é que, apesar de o país já ter ultrapassado os 33% de taxa de cobertura, definidos nas metas de Barcelona em 2002, a capacidade de resposta varia muito de município para município. Se nalgumas regiões do território, a oferta de creches geridas pelo sector não lucrativo ultrapassa os 70%, noutras não chega a 33%. É o caso da maioria dos concelhos que compõem o distrito do Porto e alguns de Lisboa (Sintra, Odivelas, Sobral de Monte Agraço e Moita), sendo certo que quase todos estão abaixo da média nacional de 49%. O distrito de Setúbal também tem uma oferta deficitária.

De acordo com o levantamento feito na última Carta Social, relativa à rede de equipamentos e serviços sociais existente em 2017, a taxa de cobertura das respostas para a 1ª infância aumentou muito entre 2006 e 2017 (mais 84%). No entanto, neste último ano, registou-se uma ligeira quebra que reflete, em parte, o aumento da população entre os 0 e os 3 anos, indica-se no levantamento do Ministério do trabalho e Segurança Social.

No total, quase 100 mil crianças frequentavam creches em 2017. Desta, mais de 70 mil estavam inscritas em instituições comparticipadas pelo Estado, O problema é que, mesmo nas instituições particulares de solidariedade social, a frequência implica o pagamento de uma mensalidade por parte das famílias. Essa prestação varia em função do rendimento, mas pode ultrapassar os 300 euros. Nos maiores centros urbanos o problema não se resume assim à falta de lugares e abrange os preços praticados. Sobretudo no sector privado, mas também na rede não lucrativa.