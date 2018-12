Enfermeiros vão manter paralisação

Após uma reunião ontem com os sindicatos dos enfermeiros, a ministra da Saúde acredita ser possível chegar a um consenso, mas, para já, a greve mantém-se. “Esta reunião foi para avaliação do ponto de situação sobre o estado da profissão e não uma negociação de carreiras. E a expectativa é que, no início do novo ano, haja condições para aprofundar esta negociação”, afirmou a ministra. Ainda assim, Lúcia Leite, da Associação Portuguesa de Enfermeiros — um dos sindicatos que convocou a greve nos blocos operatórios em cinco centros hospitalares, que já fez adiar mais de 8500 cirurgias — garante que a paralisação vai manter-se. “Não vamos parar”, avisa.