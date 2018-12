Clássico revisto e atualizado

É preciso estar muito atento para descobrir as diferenças do novo Suzuki Vitara face ao anterior. Tem uma nova grelha, as óticas traseiras passam a ser em LED e há novas jantes de 17”. De resto, pouco mais. Já por dentro, o trabalho de melhoramento é bem notório, com materiais agradáveis ao toque. A habitabilidade também está a bom nível, com uma boa posição de condução e espaço de sobra para os ocupantes da segunda fila de bancos. Faz-me pensar das diferenças face ao Vitara dos anos 90, o primeiro carro que levei para fora de estrada e que, à data, aguentou a minha inexperiência.

O Vitara de hoje é um sinal dos tempos e do mercado, mais refinado mas a manter o ADN da Suzuki, que continua a fazer carros sem medo de sair das estradas para trilhos mais incertos. É verdade que o Vitara da atualidade é mais Crossover do que SUV, mas isso é só um sinal dos tempos e do mercado.

O QUE REALMENTE IMPORTA

O renovado Suzuki Vitara vai muito para além dos retoques de cosmética. O mais importante esconde-se debaixo do capô. O motor 1.6 a gasolina passa à história e o modelo passa a contar com o 1.0 Turbo de 111cv que já equipa o Swift. Quem quiser mais pode optar pelo 1.4 Turbo de 140cv. A inexistência de uma opção diesel é, mais do que um sinal dos tempos, um sinal de inteligência e racionalidade. O diesel cada vez faz menos sentido e a mudança de paradigma do mercado só vai acontecer se os construtores fizerem um esforço nesse sentido, como é o caso. As vendas do Vitara em Portugal vão estar concentradas no 1.0 Turbo, que está disponível em versões 4x2 e 4x4, ambas com caixa manual de cinco velocidades ou, em opção, com uma eficaz caixa automática de seis relações.

O MELHOR DE DOIS MUNDOS

Não é preciso recorrer à estatística para saber que a esmagadora maioria dos clientes SUV nunca vão arriscar um percurso fora de estrada. E muitos deles querem um carro com ares de todo o terreno mas com o comportamento de um hatchback. O Suzuki Vitara passa no teste com distinção. Com uma afinação de chassis bem conseguida, o equilíbrio entre conforto e dinâmica de condução está ao melhor nível. A direção não é espetacular e podia ser mais informativa. Mas claramente, os engenheiros da marca alemã apontaram mais ao conforto, neste capítulo.

Mais importante do que isso é a capacidade das versões 4x4 para desafios fora de estrada. É certo que as vendas vão ser pontuais, mas a capacidade e know how japonês estão lá e dá vontade de partir à descoberta de novos trilhos. É coisa que o consumidor hoje pouco valoriza, com a clientela bem mais preocupada com o equipamento, que neste caso está em excelente nível, com um sistema de conectividade de última geração e tecnologia de segurança e ajuda à condução ao melhor nível da concorrência.

Por tudo isto e mesmo não tendo o mais atual dos embrulhos estéticos, o Suzuki Vitara é um argumento de peso no mercado dos SUV e dos Crossover. O preço também ajuda a deixar a concorrência preocupada.

FICHA TÉCNICA SUZUKI VITARA 1.0 VVT 4X2

Motor

998cc

111cv

170Nm 2 000 - 3 500 rpm

Transmissão

Dianteira

Caixa manual de 5 velocidades

Prestações

180km/h vel. máxima

121g CO2/km

Consumos

5,3/100km ciclo misto

108g CO2/km

Preço €17 910 (com campanha de €1300 até ao final do ano)