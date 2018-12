É uma das transferências do ano: Joana Marques extremamente a caminho da Renascença

Ela tem um dos trabalhos mais difíceis e nobres do mundo: fazer rir. Joana Marques, que dá ânimo às manhãs de quem a seguia até aqui na Antena 3 (ou via podcast) na rubrica "Extremamente Desagradável", vai transferir-se para a Renascença. Junta-se a Ana Galvão, que há pouco mais de um ano também protagonizou movimentação semelhante.

A colaboração com a Renascença arranca nas primeiras semanas de 2019. Joana Marques vai ter voz ativa na estruturação do entretenimento do canal, além de dar voz a um programa diário.



Joana Marques é guionista, apresentadora de televisão e animadora de rádio. Tornou-se mais conhecida depois de fazer o programa "Altos e Baixos" no Canal Q, em parceria com o marido, Daniel Leitão, com quem também fez espetáculos ao vivo.

Nascida em 1986, entrou para as Produções Fictícias depois de ter feito um curso de guionismo. Desde então tem escrito para Herman José, Maria Rueff e Ana Bola, entre outros. Foi uma das guionistas do programa “Donos Disto Tudo” e em breve vai começar a escrever para Ricardo Araújo Pereira.

Pode ouvi-la AQUI numa das edições do podcast do Expresso "A Beleza das Pequenas Coisas".