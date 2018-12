É a luz que faz o pinheiro

Natal é sinónimo de família, de mesa cheia de pratos deliciosos e de doces, de presentes... e de árvore de Natal. Tudo gira à volta daquele pinheiro, natural ou nem por isso, mas sempre bem decorado e que enche a sala. Fitas, bolas, anjos, estrelas, fotografias, tudo ajuda a enriquecer... Seja qual for a sua escolha, o que não pode mesmo faltar é um bom jogo de luzes.

Na hora de escolher, o mais importante é definir o uso que lhes vai dar. Se as luzes são para uso no exterior devem ser impermeáveis, mais luminosas e mais resistentes. Não deve usar luzes de interior (que são feitas de materiais mais frágeis) para o exterior. Os preços começam, respetivamente, em €3,50 (DeBorla) e €1,59 (AKI).

É também importante ter em atenção o tipo de lâmpadas a utilizar. As de tipo LED exigem um investimento inicial superior às incandescentes, mas duram mais tempo e são mais luminosas e eficientes, tornando-se mais ecológicas e económicas. São também mais seguras, pois não aquecem tanto como as lâmpadas tradicionais.

Para poupar energia, a Deco recomenda luzes LED com transformador de baixa tensão. Pode ainda optar por luzes com temporizador, que podem ser programadas para se desligarem automaticamente. É possível alcançar o mesmo efeito comprando um temporizador que controle a passagem de corrente na tomada.

A grande inovação do mercado são as luzes com controlo remoto. Estes modelos incluem um comando que, à distância, permite ligar, desligar e controlar a cadência das mesmas. O Espaço Casa tem vários modelos a partir de €9,95.

Outra novidade são as luzes permanentes para exterior que são suficientemente resistentes para ficarem instaladas durante todo ano. A ideia é poupar tempo a montar e a desmontar as luzes todos os Natais. Com um design discreto que as torna praticamente invisíveis quando desligadas, as luzes são programáveis a partir de uma aplicação para o smartphone. A marca Ever Lights especializou-se nestes modelos e tem kits de instalação a começar nos cem dólares (cerca de €88).

O lado estético tem sempre um peso considerável. Os formatos mais tradicionais continuam disponíveis, com os LED a imitarem os formatos das lâmpadas incandescentes. Existem também cordas de lâmpadas cilíndricas que emitem luz num feixe de 360 graus e cordas com luzes em formatos variados. Em alternativa às tradicionais cordas, existem redes, cortinas e projetores de luz. Aqui os preços variam mais, mas encontra várias opções na DeBorla a partir de €3. Quando usar as luzes há certas precauções que devem ser tomadas. Antes de decorar a casa, deve verificar as condições das instalações elétricas da residência e testar as luzes para garantir que estão a funcionar bem. É necessário ainda verificar todos os cabos e fios e eliminar quaisquer conjuntos que estejam danificados.

Tenha cuidado para não sobrecarregar tomadas elétricas ou cabos de extensão. Ao encadear vários fios, é necessário consultar as instruções do fabricante. Mais importante ainda, o número de conexões recomendado no manual não deve ser excedido. As luzes incandescentes não devem ser conectadas com as luzes LED, assim como diferentes fios de luzes não devem ser ligados num mesmo circuito ou saída. Não deve colocar os cabos debaixo de tapetes.

As luzes devem estar fora do alcance de crianças e animais. E não se esqueça: antes de sair de casa ou ir dormir, desligue-as sempre.