Drones e veículos voadores dominarão os céus das cidades?

No filme “Blade Runner”, de 1982, antecipava-se o futuro na cidade de Los Angeles, em 2019. E, como em qualquer exercício de antecipação, Ridley Scott e Philip K. Dick (autor do livro que inspirou o filme) arriscavam-se a ser ultrapassados pela realidade ou a antecipar um futuro ainda longe de se tornar verdadeiro. Estamos a uma semana de 2019 e nem a bioengenharia e a inteligência artificial conseguiram ainda criar replicants (os androides ‘quase’ humanos do filme) nem a polícia se desloca em carros voadores pelas cidades. Mas ambos já estão a ser estudados, desenvolvidos e testados. E os drones já nos passam por cima da cabeça, estejamos nós numa idílica paisagem natural ou perto de um aeroporto, para desespero das autoridades que têm de zelar pela segurança de quem efetivamente tem de voar.

O incidente registado esta semana no aeroporto londrino de Gatwick, onde dois drones levaram à suspensão de mais de 800 voos, foi o mais recente. Em Portugal, entre janeiro e setembro deste ano, a Autoridade Nacional de Aviação Civil contabilizou 43 incidentes. Em 2017 houve 37 e em 2013 e 2014 não houve quaisquer relatos. É compreensível se pensarmos que o número de registos de veículos aéreos não tripulados — designação técnica de drone — tem crescido exponencialmente. Para fins recreativos e fins comerciais.

Nos Estados Unidos, a Administração Federal da Aviação tem mais de um milhão de drones registados. E estima que, daqui a dois anos, o número ascenda a 1,6 milhões. É que são também cada vez mais os sectores que podem tirar proveito das potencialidades destes robôs, capazes de recolher imagens de alta definição, integrar os mais variados sensores, transportar objetos, tudo isto rapidamente e com baixos custos.

Uma das imagens que mais depressa associamos à utilização comercial de drones remete para o transporte de encomendas. A Amazon tem o seu projeto Prime Air em desenvolvimento e a Uber já admitiu estar a projetar um sistema de entrega de comida. Mas a ideia de drones a voar com encomendas tal como um camião da DHL a deslocar-se numa estrada carregado de cartas ainda enfrenta vários obstáculos. Nomeadamente de regulação de voo e controlo de tráfego. Se a utilização de carros autónomos nas estradas levanta ainda mais preocupações do que certezas, a circulação de milhares de objetos voadores não tripulados levanta ainda mais.

“Vamos ter os mesmos problemas que há um século, quando os automóveis tomaram as estradas”, diz ao “El País” Javier Viejo, diretor de gestão de tráfego não tripulado na empresa Indra, líder global no controlo de tráfego aéreo. À medida que o transporte de mercadorias e pessoas avance neste sentido, serão criadas “estruturas aéreas virtuais”, uma espécie de corredores bus para drones, com regras de velocidade, altitude e receção e transmissão de dados que permita uma circulação sem atropelos. “Não haverá semáforos nem rotundas, mas uma gestão automatizada do trânsito”, acrescenta o diretor da Indra ao jornal espanhol. Neste cenário futurista também não faltarão ‘droneportos’ para estacionar os aparelhos.

Para já são os sectores da construção, agricultura, energia, seguros, exploração de minérios, segurança, patrulhamento e prevenção de incêndios que estão identificados como alguns dos que poderão tirar mais proveito da utilização destes objetos voadores, já que não enfrentam os mesmos constrangimentos aplicados ao transporte.

Mas o cenário futurista de “Blade Runner” também está em construção. O ‘volocopter’, um híbrido entre um carro e um helicóptero, desenvolvido por Alexander Zosel, poderá ser o primeiro táxi aéreo a levantar voo, em 2020. E já este ano, Audi, Airbus e Italdesign apresentaram o Pop.Up Next, um protótipo do primeiro carro 100% elétrico, com dois lugares e que pode circular por estrada e no ar, levantando voo e aterrando na vertical. Tal como o carro da polícia em que Harrison Ford se deslocava.