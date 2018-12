O Expresso vai mudar. Saco de plástico substituído por saco de papel

A partir da edição de 5 de janeiro de 2019, o “Expresso” vai passar a ser vendido num saco de papel, abandonando o saco de plástico que acompanha o jornal há 26 anos.

Com esta contribuição para a sustentabilidade do nosso planeta, o “Expresso”, em parceria com a The Navigator Company, abraça a causa da luta contra o plástico e realça os benefícios do papel.

“Há coisas que fazem mais sentido em papel” é o nome de uma campanha que valoriza a utilização do papel no que diz respeito à criação e às suas vantagens para o meio ambiente: tem origem em recursos naturais renováveis e, por isso, tem uma elevada taxa de reciclabilidade e é biodegradável.

Tanto o jornal como o novo saco podem ganhar uma nova utilização quando reciclados.

A pasta e o papel produzidos pela The Navigator Company são originários de florestas com gestão florestal certificada.