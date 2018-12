“Então mas isto já acabou?” À exceção do Marquês, os ‘coletes amarelos’ foram pouco expressivos

“Então mas isto já acabou?”

Pouco passava das 11h quando um homem sozinho chegou de colete amarelo vestido à ponte do Pragal, que atravessa a A2 junto à praça das portagens da Ponte 25 Abril, em Almada. Dizia que esperava encontrar ali mais gente. Mas àquela hora já não havia ninguém, sobravam polícias e jornalistas.

“Estou desiludido. Isto de vir muito polícia intimida as pessoas. E depois é o Natal, sabe? É o Natal...”, lamentava ao Expresso o homem, que também ali aguentou cerca de 40 minutos sozinho.

Numa das principais entradas para a cidade de Lisboa, o “Movimento Coletes Amarelos” preparava uma marcha lenta na autoestrada, um buzinão e, se possível, um bloqueio à ponte. Ainda de noite, chegou a polícia, depois os jornalistas e, por fim, os manifestantes. Não eram mais de uma dúzia, não trazia cartazes ou faixas, não clamavam gritos de luta. Fotografavam e partilhavam informações nos grupos do WhatsApp. Uma vez por outra, passava um carro de vidros abertos e coletes de fora. Ouvia-se uma ou outra buzinadela.

Ao perceberem que não estava a ter resultado, os manifestantes alteraram os planos e, à semelhança do que aconteceu nos arredores de Lisboa, procuraram um novo destino: a praça do Marquês de Pombal. “Notícia de última hora, notícia de última hora. O Benfica venceu o penta e vamos ocupar o Marquês”, ouvia-se numa mensagem de áudio enviada para o grupo de WhatsApp, em que apelava à concentração no centro da capital.

O grupo não se deixou ali ficar por muito tempo. “Vamos todos para o Marquês. Encontramo-nos lá”, dizia ao telefone um dos jovens do reduzido grupo que ocupou a ponte do Pragal. Saíram todos juntos, entraram nos quatro carros e foram em direção a Lisboa, quando se aproximaram das portagens, abrandaram e, por uns segundos, bloquearam o acesso à ponte. Sem oferecer resistência, as motas da PSP escoltaram-nos de imediato e o trânsito nem chegou a ficar parado.

Foi precisamente no Marquês que os ânimos se exaltaram e onde a intervenção da polícia foi necessária. Três pessoas foram detidas por desobediência e resistência à autoridade, após alguns momentos de tensão entre os ‘coletes amarelos’ motivada sobretudo pela falta de organização do movimento.

“Infelizmente, no Marquês de Pombal foi necessário subir o nível de intervenção para garantir a circulação automóvel e a segurança dos próprios manifestantes. Na sequência da intervenção policial, foram efetuadas 3 detenções por desobediência, resistência e coação à autoridade”, informou a PSP em comunicado.

Apesar de todos os movimentos organizadores se terem demarcado de partidos políticos, entre 30 e 40 ‘coletes amarelos’ cortaram o trânsito na rotunda do Marquês. Sentaram-se no chão num dos acessos e gritaram palavras de ordem: “O povo quer mudança”. Entre eles estava o dirigente do PNR (Partido Nacional Renovador), José Pinto Coelho.

Entre as dezenas de manifestantes, ninguém parecia saber por onde ir: primeiro, tentaram descer a avenida da Liberdade, depois desistiram; ora tentavam subir a rua Braamcamp, ora recuavam e permaneciam no Marquês de Pombal. O trânsito chegou a estar cortado no anel interior da rotunda.

A indecisão e falta de organização dos manifestantes acabou por levar a que algumas pessoas começassem a desistir do protesto.

A desorganização continuava e, estando prevista uma concentração em frente ao Parlamento, os manifestantes dividiram-se: uns voltaram a tentar a Braamcamp, outros seguiram pela Duque de Palmela. O reencontro é apontado, em seguida, para as 17h. Uma hora a que mais pessoas se vão juntar, acreditam os vários organizadores do protesto.

Marcha lenta tímida no IC19, e mais fila na A8

Foi no IC19 que os primeiros sinais da presença dos ‘coletes amarelos’ nas estradas se fizeram notar. E, quase como uma previsão do que viria a ser o resto da manhã, a “marcha lenta” foi tímida: três carros, um em cada faixa, com os quatro piscas ligados.

O protesto foi rapidamente controlado, junto à saída para Tercena, com duas motas da polícia a fazerem encostar os automóveis e o trânsito ficou regularizado desde então.

Noutra ponta da cidade, a fila ficou mais um pouco mais longa que o habitual junto às portagens de Loures, na A8, uma das entradas para Lisboa. Por esta altura havia sete quilómetros de fila provocada pela marcha lenta na zona do Cabeço de Montachique.

O ambiente era de descontração entre agentes da PSP e militares da GNR que ali se encontravam. A maioria aproveitava para beber um café na máquina das instalações da Brisa, enquanto assistia aos diretos das televisões sobre a manifestação dos 'coletes amarelos'. “É melhor aqui do que lá”, dizia um dos agentes. Um outro explicava em poucas palavras a razão por que os protestos falharam: “Estamos perto do Natal. As pessoas querem ir para as suas terras ou às compras de última hora e não sair à rua para protestar.”

“A roubar é fácil governar”

Em Coimbra, seis dezenas de manifestantes condicionaram o trânsito, mas sempre controlados pela PSP. Ao longo da marcha, gritavam: “a roubar é fácil governar”.

A polémica em Coimbra surgiu quando um vídeo divulgado nas redes sociais mostrava um homem, identificado como agente da PSP, que despe e atira o colete policial para o chão e, aparentemente, desafia os manifestantes após uma troca de palavras. A Direção Nacional da PSP já confirmou que foi aberto um processo interno para averiguar este comportamento.

Já em Leiria, uma centena de pessoas condicionaram o trânsito numa rotunda junto ao Estádio Municipal da cidade, onde a circulação de e para o IC2 foi cortada pela polícia. Tal como noutras cidades, os manifestantes procuram ocupar as passadeiras de peões para dificultarem a circulação automóvel, enquanto a polícia tentou contrariar as intenções, afastando os manifestantes.