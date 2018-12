‘Coletes amarelos’ no Porto. Dois momentos de tensão e vários episódios festivos

Se o objetivo é um bloqueio, no Porto o nó de Francos/Rotunda do Bessa é o ideal. Mas “com 100 pessoas não se consegue fazer milagres”, reconhece Diogo, um dos organizadores do movimento dos coletes amarelos que esta sexta feira ameaçava "Parar o Porto”, a partir das 7 horas da manhã.

A adesão ficou muito abaixo das expectativas. Os 20 mil seguidores na página do Facebook não se traduziram na rua. Ficou simplificada a missão das forças policiais que não facilitaram no contingente e sempre adotaram uma atitude conciliadora.

Concentração e desfile

A meio da manhã, a concentração em Francos evoluiu para um desfile em modo de "caixa policial" como sucede com as claques de futebol. Primeiro, até à Casa da Música, na Boavista, depois até à Avenida dos Aliados, na Baixa.

Pelo caminho, uma parte dos manifestantes desistiram, em especial quando o percurso incluiu o íngreme túnel de Ceuta. Pouco antes da uma da tarde os "coletes" resistentes dispersaram, numa altura em que o número de polícias já não andava longe do de manifestantes (80).

Na rotunda do Bessa entretanto, permanecera um pequeno grupo irredutível, mantendo-se modo de protesto pacífico, atravessando as passadeiras em passo lento e perturbando o tráfego.

Como balanço, ficam dois momentos de tensão, um colete amarelo algemado e vários episódios festivos.

Escaramuça na VCI

O primeiro momento de tensão resultou logo pelas 8 horas, de uma escaramuça numa das saídas da Via de Cintura Interna (VCI) entre um manifestante e um um automobilista impaciente. O condutor saiu do carro, um “colete” interpelou e gerou-se uma pequena zaragata que a polícia resolveu.

O segundo, que levou à detenção do manifestante, surgiu quando um pequeno grupo se transferiu da rotunda para outro ponto, num jogo do gato e do rato com a polícia, para cortar o trânsito e erguer a faixa de protesto (“Acabou-se a brincadeira) noutro local.

Um dos “coletes” que já dera sinais de maior exaltação reagiu mal e foi levado algemado para a esquadra de Aldoar.

Do lado festivo, ficaram vários momentos de aplausos suscitados pelo apoio espontâneo de automobilistas agitando ou envergando coletes amarelos,.

Um deles, foi Idris, futebolista do Boavista a caminho do treino que ficou retido na fila, saiu do carro para envergar o colete e saudar o pelotão de ativistas. Por várias vezes, os manifestantes cantaram o hino nacional ou entoram cânticos, como “Portugal, Olé”, em modo de claque de futebol.

Aparato policial

Passam 10 minutos das 6 horas da manhã. Carros da polícia transitam pela rotunda do Bessa e duas carrinhas já estão paradas na estação da Galp, adjacente à rotunda.

Os primeiros aderentes ao “Vamos Parar Portugal” começam a chegar e aumentam o movimento da cafetaria da Galp.

Há uma distinção clara entre a classe dos ativistas e o segmento dos apoiantes espontâneos. Os primeiros, alguns com cachecóis a tapar a cara, rejeitam conversas. Os segundos falam abertamente do que lhes vai na alma.

É o caso de Daniel Soares, que fez uma direta (saíra à meia noite do emprego na restauração) ou de Mauro Fernandes, operário metalúrgico. “Votar não conta para nada, os nulos não são descontados. É preciso acabar com a bandalheira e a roubalheira”, diz Daniel. Mauro queixa-se dos 400 euros de descontos no 13.º mês pelo efeito de um prémio trimestral. "Se é um subsídio suplementar, não devia pagar IRS nem para a Segurança Social”, alega.

Imigrante em França há quatro anos, Pedro Sousa diz que que por causa das portagens nas ex-Scuts que não pagou, o Estado “roubou-lhe tudo e levou-o à miséria”.

Onde estava no 21 de dezembro?

Um empresário aderente ao protesto explica ao Expresso a participação. “Quando um dos meus amigos se queixar da situação insuportável, eu pergunto-lhe. E onde estavas no 21 de dezembro? No quentinho da cama? Pois eu não, fui à luta!”. É preciso “acordar Portugal e desratizar o sistema".

Belita chega como líder de um pequeno núcleo, com duas cartolinas para pintar cartazes. É operadora de base de dados e tirou um dia de férias. Escreve no cartão “Contra a corrupção" e será das manifestantes mais enérgica.

Rui Duarte Silva

Missão cumprida?, perguntamos-lhe no final. “Nem pensar. A missão só fica completa quando afastarmos os corruptos, desinfestarmos o sistema.” Ao lado, Rita acrescenta. “Só quero acabar com a exploração do homem pelo Estado”.

Apanhado pela confusão, fica o segurança de origem brasileira Edson Lima que foi apenas à estação da Galp comprar tabaco e estranhou tanto aparato policial. E ficou ali a ver.

Lesados do BES presentes

A massa de que é feita esta comunidade inorgânica de lutadores é, pois heterogénea, agregando descamisados urbanos, proletariado, jovens fartos da precariedade e franjas revoltadas com a realidade.

E até a franja dos lesados do BES engrossou a manifestação, com uma delegação, encabeçada por Jorge Novo, um dos principais rostos da luta, acompanhado de um emigrante espoliado que agitava uma bandeira francesa.

“É um protesto social, contra a corrupção e o sistema do país. Temos de estar aqui para apoiar”, justifica Jorge. Uma das faixas que seria colocada referia a luta dos lesados do BES - “Contra a Corrupção na banca”.

Cortes momentâneos

Pouco antes das 7 horas, o comissário da PSP firma com os organizadores um plano salomónico que nem sempre correrá na perfeição. A polícia aceita que o pelotão de cem manifestantes circule pela rotunda e corte, alternada e momentaneamente, os acessos à cidade.

Rui Duarte Silva

O fundamental é que “cada uma das partes faça o seu trabalho, sem conflitos e em segurança”,diz o comissário. A PSP começa por cortar uma faixa de rodagem para forçar o trânsito a abrandar para os "coletes" distribuírem os seus panfletos.

A palavra de ordem “vamos circular pela rotunda” que um dos organizadores repete ao megafone traduz a lógica do corte intermitente nas passadeiras. O protesto reduz-se ao modo de semáforo humano, em que os peões se vão revezando.

Nem todos aceitam este sistema. Há quem, sorrateiramente, se desloque para outros pontos e outros acessos, tentando iludir a polícia. Em jornadas deste tipo, há sempre o risco de escaramuças ou confrontos. Os organizadores confessam que não conseguem controlar as hostes.

E, além disso, queixam-se de que a polícia falhou ao combinado ao desviar o trânsito e cortar uns metros antes do bloqueio pedonal, impedindo que se formem grandes filas.

Pouco depois das 10 horas, o comissário Rocha e Silva avisa Diogo, um dos organizadores, que os cortes teriam de terminar. A ação configurava a perturbação da ordem pública e fora uma concessão da força policial para além do quadro legal.

Diogo alega que o pessoal não quer desmobilizar e tem uma ação a executar. Estão lá, para protestar e mostrar a sua revolta. Nessa altura, já um dos agentes reservara mesa para almoço a hora incerta para a sua brigada. Pouco depois,o comissário e a organização encontram um novo consenso. Desfile pela rua, com cordão policial. O grosso dos manifestantes deixam a rotunda do Bessa em marcha lenta. Podem sempre dizer como o poeta Egito Gonçalves, na notícia de um outro bloqueio, que "a cidade resiste, aumenta a raiva e a esperança reproduz-se".

Aveiro e Braga. Promessa de novas ações

Os cerca de 50 manifestantes que participaram no protesto dos "coletes amarelos" em Aveiro desmobilizaramcerca das 13h com a promessa de realização de novas ações "em breve".

No final da manifestação, um dos elementos do grupo reuniu numa lista os nomes e contactos dos participantes para combinar as futuras iniciativas.

Os participantes, que cantaram o hino, empunhavam cartazes com inscrições como "não tem perigo, o povo é sereno, o povo autoriza" e reivindicaram o aumento do salário mínimo para 1000 euros, a redução dos impostos e uma "democracia pura".

O rebentamento de alguns petardos na zona foi o único incidente registado pela PSP, que mobilizou para o local mais de duas dezenas de agentes.

A manifestação dos 'coletes amarelos' em Braga terminou pelas 13h20, com desacatos entre alguns manifestantes, após uma reunião entre os responsáveis pela organização da iniciativa e o presidente da Câmara, Ricardo Rio.

O anúncio da desmobilização, feito pelo porta-voz da organização, Filipe Monteiro, espoletou os protestos de alguns dos manifestantes, tendo mesmo havido alguns confrontos físicos entre eles.

"Estamos muito contentes, conseguimos o objetivo que era paralisar Braga e chegámos a um acordo com as autoridades para que, por hoje, o protesto fique por aqui", disse Filipe Monteiro.

"Se em dias não houver nada, voltamos à ação", avisou.