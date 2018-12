Selminho: Prazo para Câmara do Porto reclamar terreno na Arrábida já prescreveu, diz advogado da família de Rui Moreira

A defesa da Selminho, imobiliária do presidente da Câmara do Porto e família, defendeu esta quinta-feira em tribunal que o prazo para a autarquia reclamar a propriedade do terreno na escarpa da Arrábida já prescreveu.

Nas alegações finais, o advogado da empresa, José Ricardo Gonçalves, lembrou que a Lei n.º 54, de 16 de julho de 1913 determina um prazo de dez anos para usucapião de bens pertencentes ao património privado das "Fazenda Nacional", sendo que neste caso, esse prazo foi ultrapassado há cerca de cinco anos.

A defesa da imobiliária da família de Rui Moreira sublinhou ainda que a questão da titularidade do terreno nunca foi contestada dentro ou fora dos tribunais, tendo a autarquia tratado sempre a Selminho como proprietária da parcela em disputa.

"Houve sempre diálogo, conseguiu-se um compromisso arbitral e só passado 16 anos é que a autarquia se lembrou de vir reclamar a titularidade do terreno, que em 68 anos foi apenas limpo uma vez", argumentou.

José Ricardo Gonçalves congratulou-se pelo facto de a autarquia nunca ter levantado a "questão da má fé" neste processo, considerando apenas que a situação pode configurar "abuso de direito".

Pedro Alhinho, advogado da Câmara Municipal do Porto, explicou que a câmara nunca invocou "má fé" por entender que a Selminho terá confiado, assim como o município, na informação pública.