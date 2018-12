Estado apoia comunicação social regional e local com cerca de 1,2 milhões de euros

A comunicação social regional e local vai receber 1,2 milhões de euros de apoios do Estado em 2018, distribuídos através de entidades regionais, segundo um despacho publicado hoje em Diário da República.

"Dentro da respetiva dotação orçamental, cada CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional] pode aprovar o financiamento das candidaturas apresentadas até ao limite máximo definido para cada tipologia de incentivo", lê-se no despacho conjunto do ministro das Finanças, Mário Centeno, da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

A CCDR Norte leva a maior dotação (451 mil euros), seguida pela do Alentejo (419 mil euros) e a do Centro (229 mil euros).

Em 2017, a comunicação social regional e local recebeu cerca de um milhão de euros (1.041.675 euros) de incentivos do Estado para candidaturas apresentadas em 2016.