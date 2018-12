Duas pessoas detidas no Porto por tráfico de recém-nascidos

As duas pessoas detidas têm 41 e 45 anos e estão indiciados da prática de quatro crimes de tráfico de seres humanos e mais quatro de falsificação de documentos

Quatro recém-nascidos entregues a cidadãos residentes no espaço europeu a troco de dinheiro “e outros contrapartidas”. Duas pessoas foram detidas no Porto suspeitas de tráfico humano, informa a Polícia Judiciária.

As duas pessoas, um homem e uma mulher; ela de nacionalidade estrangeira. Têm “41 e 45 anos, respetivamente, são residentes na área do Porto e Vila do Conde, com profissão de pasteleira e construtor civil, e mantêm relação comum há cerca de dez anos”.

Os crimes terão acontecido entre julho de 2011 a 2017.

A investigação dura há vários meses e, esta quarta-feira, na sequência de buscas domiciliárias, foram encontradas provas que levaram à detenção das duas pessoas.

No comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária não esclarece se os recém-nascidos traficados eram filhos de pelo menos um dos suspeitos.

O caso está nas mãos do DIAP do Porto. Ambos vão ser presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas. Estão indiciados da prática de quatro crimes de tráfico de seres humanos, concretizados na alienação de crianças recém-nascidas, bem como de igual número de crimes de falsificação de documentos autênticos.