Advogado da autarquia alega aquisição fraudulenta por parte do casal que vendeu terreno à Selminho

Pedro Alhinho defende que casal que registou por usucapião terreno na Calçada da Arrábida terá prestado falsas declarações em tribunal e não apresentou prova idónea de aquisição do terreno que vendeu pouco depois à imobiliária da família de Rui Moreira. Advogado afasta atuação de má-fé da Selminho no negócio

O advogado que representa a autarquia na ação em curso no Tribunal Judicial do Porto sustentou, esta quinta-feira, nas alegações finais que “não existe prova de direito da propriedade” por parte de Irene e João Baptista Ferreira, casal que no início de 1999 registou um terreno na Calçada da Arrábida no cartório notarial de Montalegre. Pedro Alhinho alega que os réus terão prestado “falsas declarações e não apresentaram documentos e provas idóneas” da compra do imóvel, que viriam a vender à imobiliária Selminho cinco meses depois.

Para o defensor da Câmara do Porto, que reclama que o terreno pertence à autarquia desde 1950 e não há ato que justifique a sua saída do âmbito municipal, o casal nunca terá feiro investimentos no imóvel suscetíveis de demonstrar que eram proprietários do imóvel: “Os réus usaram a habitação a título provisório, em condições modestíssimas, sem cozinha nem casa de banho dignas desse nome”, referiu nas alegações finais.

As explicações de Irene, filha de um antigo soldador contratado para as obras da Ponte da Arrábida, nos anos 1950, e do marido sobre a compra do terreno ao pai dela na década de 1970 são, segundo Alhinho, “inverosímeis“ e o discurso de ambos ”improváveis”. Além de não terem escritura de compra, dada a aquisição ter sido “verbal”, um e outro avançou em tribunal que terão pago cerca de 10 contos pelo terreno, “pago aos poucos” conforme podiam.

O casal não indicou ainda a quem o pai e sogro comprou o terreno de 2.260 metros quadrados, adquirido “também por boca”, o que leva o advogado do município a sustentar tratar-se de uma “situação de fraude”. No processo cível movido pela Câmara do Porto em 2017, após um técnico superior da autarquia concluir no decurso de uma operação de limpeza que uma parcela de 1.661 metros quadrados eram propriedade da autarquia, Pedro Alhinho afasta, contudo, a eventualidade de a Selminho ter atuado de “má-fé”, face aos documentos apresentados pelos vendedores.

Apesar disso, o advogado alega que a réu Selminho “deveria ter duvidado que os vendedores fossem os reais proprietários do imóvel”, por ser “estranho” que na segunda cidade do país, um município urbano, existissem terrenos sem dono. “Além do mais, foi um negócio rápido, adquirido sem intermediários”, lembrou o advogado, avançando que o testemunho de Luís Miguel Moreira, irmão do presidente da Câmara do Porto, revelou que a “adquerente terá duvidado de alguns documentos”, razão que terá levado a Selminho a solicitar mais documentação.

Nuno Carvalhinha, advogado do casal, alegou, por seu lado, que ficou comprovado em tribunal que Irene viveu desde pequena com os pais no imóvel, onde ficou ainda a residir com o marido quando casou em 1970, tendo ambos fotos a comprovar que habitaram na Arrábida ao longo de 30 anos. “Muraram e cultivavam o terreno, criaram o lá o filho e o acesso ao local era feito por um portão, ou seja, trava-se de propriedade privada”, afirma o advogado.

O facto de a autarquia nunca ter reivindicado como sua a propriedade do terreno ao longo de mais de uma década, período em que a Selminho litigou com a Câmara um processo de devolução de capacidade construtiva no local, e “só por uma vez ter atuado no terreno numa operação de limpeza”, é para os advogados dos réus um indício de que a autarquia não agia como titular dos terrenos ou colocou em causa que fossem propriedade privada da imobiliária da família Moreira

Ricardo Gonçalves, advogado da Selminho, argumenta ainda a favor da titularidade da imobiliária que o prazo de 10 anos para a Câmara do Porto reclamar. a propriedade do terreno já prescreveu