Mais um suspeito detido no caso de Tancos. É o 19.º arguido

Ex-militar foi detido pela Polícia Judiciária. É a nona detenção na segunda fase da Operação Húbris. O caso tem agora no total 19 arguidos

Filipe S. é um ex-militar do Exército que estava colocado no regimento de Engenharia n.º1, em Tancos, na altura do assalto aos paióis nacionais no final de junho do ano passado. Este ano tinha participado num curso de formação da GNR na zona sul do país. E aguardava a luz verde da Guarda para integrar os seus quadros.

De acordo com o Diário de Notícias e Sic Notícias, foi agora detido pela Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária. Isto é, dois dias após as detenções realizadas na segunda fase da Operação Húbris. Recorde-se que na última segunda-feira foram detidos oito suspeitos mas o ex-militar não estaria em casa durante as buscas.

As autoridades suspeitam que Filipe S. terá informado os assaltantes das fragilidades do perímetro de Tancos, nomeadamente sobre os horários das rondas, bem como a descrição do armamento guardado nos paióis, o tipo de fechaduras e o nível de segurança. Vai ser agora presente ao juiz de instrução João Bártolo para ficar a conhecer as medidas de coação.

Esta madrugada, o magistrado libertou três dos oito suspeitos. Os restantes cinco ficaram em prisão preventiva, indiciados dos crimes de associação criminosa e tráfico de armas. O juiz do Tribunal de Instrução Criminal deixou cair o crime imputado pelo Ministério Público de terrorismo internacional.

De acordo com fontes do processo, só João Paulino, o ex-fuzileiro que é suspeito de ser o cérebro do assalto é o único arguido formalmente suspeito deste último crime.

Em setembro tinham sido detidos nove pessoas, entre elas o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar por terem levado a cabo uma operação de encobrimento de entrega do arsenal roubado. Há poucas semanas, o homem conhecido por "fechaduras" foi também constituído arguido mas ficou em liberdade.

No total o processo passou a ter 19 suspeitos formais.