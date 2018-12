As novas gerações estão a transformar as empresas

Ir ao ginásio ao final da tarde e recusar atender chamadas durante esse período, sair do escritório quando as tarefas do dia estão concluídas apesar de o chefe ainda lá estar, fazer uma grande parte do trabalho a partir de casa e exigir um feedback imediato relativamente ao próprio desempenho em vez de esperar pela avaliação no final do ano são apenas algumas das mudanças que as novas gerações estão a levar para as organizações, em especial as multinacionais e as grandes empresas.

As novas formas de conjugar vida profissional e vida pessoal foram debatidas esta semana durante a segunda conferência do ciclo “Viver Bem”, organizada pelo Expresso e pelo grupo Ageas Portugal, e que teve como tema o bem-estar e a saúde no trabalho. Na Accenture, e segundo a diretora de Recursos Humanos (RH), Ana Bernardes, cerca de 75% da força de trabalho é já composta pela Geração Z (jovens que nasceram depois de 1995) e por millennials (nascidos entre 1980 e 1995). “São colaboradores altamente gregários, altamente organizados nas suas atividades sociais e que conseguem estruturar-se. E estão claramente a educar as primeiras e as segundas linhas. Estamos a começar a aprender com as gerações que estão a entrar neste momento nas organizações”, afirmou.

Pela primeira vez, assiste-se ao convívio de quatro gerações nas empresas, às quais não resta outra solução senão adaptarem-se a uma série de novas exigências. “Temos desde os baby boomers (pessoas que estão nos 70 a 75 anos mas que ainda têm ou podem ter alguma atividade nas empresas) à geração Z — que está neste momento a entrar no mercado de trabalho, com 21, 22 anos”, referiu o CEO da consultora Mercer, Diogo Alarcão. As disparidades são grandes e “isto é um desafio enorme em termos das empresas”. Além das diferenças de comunicação, mais imediatas nos mais jovens, Diogo Alarcão deu ainda como exemplo a própria forma de remuneração. “Hoje em dia, estão muito na moda os benefícios flexíveis”. As pessoas mais velhas “querem utilizar parte do seu rendimento disponível para a poupança para a reforma ou para cuidados com os pais, que estão em lares”, enquanto os mais novos preferem investir “em formação, viagens e lazer”, explicou. Mas as mudanças são também de mentalidade. “Aquela lógica de que se o chefe está eu também tenho de estar, mesmo que não esteja a fazer nada, começa a ser contrariada. Muitas vezes, sou dos últimos a sair da empresa e ainda bem que assim é”, reconheceu o CEO da Mercer, que confessou questionar-se frequentemente sobre as razões de ter trabalhado até mais tarde. “Pergunto-me porque é que ainda aqui estou? Será que organizei mal a minha vida?”

A noção de bem-estar dos trabalhadores está a tornar-se mais abrangente. O número de organizações que se encaixam no perfil de empresa saudável está a aumentar e o foco irá deixar de incidir unicamente na saúde física para se centrar igualmente nos aspetos sociais e de saúde mental dos profissionais. “No limite, acho que a ambição das empresas é a de se tornarem organizações sociais, que não se limitam a olhar para a carreira do seu colaborador, mas têm também uma visão holística das suas necessidades e começam a trabalhar com ele na esfera física, mental e até financeira”, afirmou, por seu lado, Teresa Bartolomeu, responsável de marketing da Médis. “Como entidade ligada à saúde estamos a observar tendências claras de evolução do funcionamento das empresas. E esta evolução clara tem que ver com aquilo que é a própria mudança de paradigma”. A empresa tradicional, “de foco única e exclusivamente no negócio” começa a ser “uma empresa focada no seu colaborador”, acrescentou.

Para lá da saúde física

Os ritmos de progressão são, no entanto, muito diferentes entre as várias organizações. O Grupo ICIL, que atua no mercado através da Medicil e Inogrup, tem várias ofertas de programas de bem-estar e saúde. O seu CEO, João Machado Caetano, lamenta, contudo, que sejam necessários “dois a três anos para convencer uma empresa a ter um simples teste-piloto”. Em geral, as direções de Recursos Humanos “são os nossos parceiros dentro das organizações, mas, depois, temos as direções de compras e os orçamentos plurianuais que já estão aprovados internacionalmente”, e que impedem que os programas avancem, sendo que a maioria das decisões depende dos custos e de saber “qual é o retorno do investimento”. Atualmente, “há tantos estudos que provam que cada euro tem um retorno de dois, três e quatro euros no futuro, que talvez não valha a pena ser tão exigente na parte orçamental. Estes programas melhoram de facto a saúde das empresas”, garantiu.

Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas, falou na abertura da conferência e sublinhou, de igual modo, a importância deste tipo de programas.

“Quando comecei nos Recursos Humanos, a saúde no trabalho era apenas seguir a lei”, recordou. Tudo o que uma empresa tinha de fazer era “assegurar que havia um médico todos os dias, semanal ou mensalmente”. No futuro, o papel dos Recursos Humanos nas empresas irá mudar drasticamente, de forma a proporcionar “um ambiente de trabalho com menos stresse, através de mindfulness, nutrição, exercício físico”, sustentou Braekeveldt.

Entraves na lei

De acordo com Ana Bernardes, a saúde mental é, aliás, “uma das grandes preocupações” da consultora Accenture, razão pela qual foi implementado, há cerca de um mês, mais um programa — este global, não apenas em Portugal —“onde as pessoas têm uma linha 24/7 completamente confidencial”, para a qual podem ligar e ter sessões de acompanhamento psicológico. Mas há mais medidas para aumentar o bem-estar dos trabalhadores, entre as quais “12 dias de compensação anual”, além das férias, nos períodos que acompanham as férias escolares, o que permite uma maior proximidade com a família”.

É nas novas formas de trabalhar, como o trabalho a tempo parcial ou à distância, que até as grandes empresas encontram dificuldades. “Precisávamos de menos e melhor legislação, e de políticas mais ajustadas à realidade atual. É preciso perceber que as pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho, muitas delas, estão disponíveis para novas relações laborais, sem contratos individuais de trabalho para a vida, e ser prestadores de serviços para multiempresas”. No entanto, “do ponto de vista do direito do trabalho, ainda não há uma resposta. O regime de part-time já é possível mas não há incentivos”, constatou Diogo Alarcão.

Mal-Estar

1/3

dos trabalhadores está em risco de burnout (ou esgotamento), de acordo com um estudo da Deco no qual participaram 1146 profissionais

50%

queixam-se da falta de apoio dos supervisores em situações de maior stresse

329

milhões de euros é quanto os problemas de saúde psicológicos custam por ano às empresas nacionais, segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses

Frases do evento

“O papel dos RH irá mudar de forma drástica. Terão de olhar mais para o bem-estar e saúde dos colaboradores”

Steven Braekeveldt

CEO da Ageas Portugal

“Quando falamos de empresa saudável estamos a falar de algo que tem de começar em cima e fazer parte da estratégia da empresa como um todo”

Teresa Bartolomeu

Responsável de marketing da Médis

“O grande problema das organizações é que os programas de prevenção de saúde são programas de marketing interno”

João Machado Caetano

CEO do Grupo ICIL

“Nas PME, os planos saúde começam a ser um dos benefícios mais generalizados, mas tudo o resto é estratosférico”

Diogo Alarcão

CEO da consultora Mercer

“Saúde no trabalho faz parte daquilo que é a atração dos próprios talentos para dentro da organização”

Ana Bernardes

Diretora de RH da Accenture Portugal

10 tendências para mais saúde no trabalho

Para otimizar o desempenho, as empresas terão de adotar programas de bem-estar com novas abordagens, que incluem os aspetos físicos, mentais e emocionais da saúde dos trabalhadores

Conceito de “empresa saudável”

Além da proteção da saúde dos profissionais, as empresas deverão preocupar-se, cada vez mais, com o desempenho sustentado, o bem-estar social e emocional. Para empresas líderes, o bem-estar tornou-se um imperativo.

Saúde mental nos programas de bem-estar

Segundo a Ageas, estima-se que “84% dos colaboradores tenham sintomas físicos, psicológicos e comportamentais” causados por “problemas relacionados com doenças mentais”.

Promoção do repouso

Os profissionais são mais eficientes quando descansam bem. Os programas corporativos de bem-estar terão de se adaptar a esta realidade. Grandes empresas já incentivam os colaboradores a dormir um número de horas aceitável, através da criação de salas de repouso no local de trabalho e de horários mais flexíveis.

Alimentação saudável

Impõe-se um novo conceito de máquinas de venda de alimentos nas empresas, através da substituição das tradicionais máquinas de refrigerantes, doces e outros alimentos pouco saudáveis por refeições rápidas mais nutritivas.

Maior flexibilidade laboral

Os conceitos de vida pessoal e vida profissional devem aproximar-se. O futuro passa por um ambiente de trabalho que permita uma melhor gestão de interesses e motivações. A possibilidade de teletrabalho ou de horários flexíveis marcará os próximos anos.

Experiências personalizadas

Os serviços à medida do que precisa cada indivíduo é outra tendência, pois os colaboradores procuram cada vez mais experiências adaptadas à sua realidade.

A tecnologia do bem-estar

As inovações tecnológicas podem ser usadas para uma abordagem mais personalizada, tornando mais fácil a aproximação entre profissionais com estados de saúde e preferências semelhantes.

Simplificação do bem-estar

Os trabalhadores aderem aos programas se os processos forem mais simples, com atividades e objetivos acessíveis focados em fatores como a acessibilidade, a comunicação, as avaliações de saúde, os exames médicos e a literacia.

Parcerias entre empresas

À medida que o sector de bem-estar for ganhando terreno, surgirão parcerias entre empresas. A Médis, por exemplo, já dispõe de soluções de bem-estar coletivo que propõe a empresas parceiras.

Literacia como prevenção

É uma ferramenta que permitirá ao profissional tomar decisões adequadas em termos saúde. E pode mudar drasticamente a produtividade e a saúde em geral.

Textos originalmente publicados no Expresso de 15 de dezembro de 2018