OLX diz que é “falso” anúncio de venda de peças de helicópero do INEM

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) anunciou esta terça-feira que foram furtadas peças do helicóptero que se despenhou, no sábado, em Valongo, e que foram colocadas à venda na internet. Várias partes do aparelho – Agusta A109S – surgiram esta manhã à venda no site OLX, mas entretanto o anúncio foi retirado.

“Temos as situações identificadas e, a seu tempo, vamos fazê-las chegar ao Conselho Diretivo para que sejam tomadas as medidas que forem entendidas como as adequadas”, disse à Lusa fonte do gabinete de relações públicas do INEM.

Sob o título “Peças destroços helicóptero INEM”, o anúncio fazia referência a venda de “bocados da hélice, vidro e o logótipo do INEM”, ao preço de 115 euros.

Entretanto, a plataforma online de venda de produtos esclareceu em comunicado que o anúncio em causa é “falso” e que não poderia estar publicado no site, uma vez que incluía “detalhes que não são opções possíveis de incluir no OLX, como é o caso da marca e modelo do helicóptero”.

O INEM adiantou que a “decisão de avançar com uma queixa contra os autores quer do furto quer da tentativa de venda na internet está adiada até à conclusão dos funerais das vítimas”.

Esta terça-feira, realizou-se em Baltar o funeral da primeira vítima, a enfermeira, estando agendados para quarta-feira os restantes três, o do médico na Corunha, em Espanha, e dos dois pilotos em Viseu e Setúbal.