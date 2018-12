Helicóptero do INEM. Relatório admite falhas na operação de socorro. CDOS do Porto recebeu seis chamadas sem resposta

O relatório preliminar apresentado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) ao Ministério da Administração Interna (MAI) sobre o acidente com o helicóptero do INEM no qual morreram quatro pessoas admite a possibilidade de que a mobilização da resposta dos meios de socorro possa ter sido deficiente.

O relatório preliminar visa o "esclarecimento das circunstâncias da não observância dos procedimentos previstos na Diretiva Operacional n.º 4 - Dispositivo Integrado de Resposta a Acidentes com Aeronaves pela Força Aérea e pela NAV", lê-se na nota divulgada pelo ministério à comunicação social.

Segundo o documento, colocado esta manhã na página da internet da ANPC, a NAV Portugal, responsável pela gestão do tráfego aéreo, desenvolveu, durante 20 minutos (das 19h20 às 19h40) "as suas próprias diligências, em detrimento do cumprimento do estipulado na Diretiva Operacional Nacional n.º 4 -- Dispositivo Integrado de Resposta a Acidentes com Aeronaves".

A Proteção Civil apurou ainda que o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto "foi alvo de seis tentativas de contacto telefónico, sendo que apenas uma delas foi abandonada antes do atendimento". O relatório preliminar acrescenta que, após o contacto de cidadãos, o Centro Operacional do Norte do 112 "não alertou o CDOS do Porto, dando preferência ao despacho de meios das forças de segurança, e não encetou diligências junto da ANPC para restringir a área de busca".

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ordenou à Autoridade Nacional da Proteção Civil que "aprofunde as circunstâncias que rodearam a comunicação da ocorrência e a mobilização de meios de socorro" e apresente "propostas de correção" para os procedimentos e normas aplicados.



O documento já foi enviado ao primeiro-ministro, aos ministros da Defesa Nacional, do Planeamento e Infraestruturas e da Saúde, assim como à Procuradora-Geral da República.

Na segunda-feira, numa cerimónia com a GNR na Costa da Caparica, Eduardo Cabrita falou sobre o acidente mas disse desconhecer as falhas de comunicação e os os atrasos sobre os quais estava a ser questionado pelos jornalistas.

Reagindo a uma pergunta sobre o tempo de resposta das equipas de emergência ter alegadamente ultrapassado as duas horas, Eduardo Cabrita disse que “se soubesse tudo não tinha aberto um inquérito”. Logo a seguir, questionado de novo sobre as notícias de que pelo menos três CDOS não tenham atendido as chamadas de emergência do helicóptero, o ministro disse: “Não tenho nota”. E acrescentou que “nenhuma entidade deve produzir declarações antes do fim do inquérito”.