Enfermeiros. Ministra convoca todos os sindicatos para reunião na sexta-feira

A ministra da Saúde, Marta Temido, convocou esta terça-feira todos os sindicatos de enfermeiros para uma reunião conjunta na próxima sexta-feira.

O objetivo é “desenvolver uma reflexão conjunta sobre o atual quadro na área da saúde e, em especial da enfermagem e do desenvolvimento da profissão, tendo presente a necessidade de consensos que dignifiquem a profissão e que respondam às necessidades de cuidados de saúde de todas as pessoas”, afirma o ministério em comunicado.

Aimda segundo a nota da tutela, a reunião será realizada à margem das negociações com os sindicatos de Enfermeiros, “estando o Ministério da Saúde a envidar todos os esforços no sentido de garantir a continuidade das negociações que estão em curso.”

Na reunião deverão estar presentes representantes da estrutura sindical mais representativa dos enfermeiros, a Comissão Negociadora Sindical dos Enfermeiros/CNESE –constituída pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira – e pela Federação Nacional do Sindicatos dos Enfermeiros que se reuniu esta terça-feira com uma equipa do Ministério da Saúde, tendo chegado a acordo, levando o simdicato a cancelar uma greve de dois dias que estava marcada para o final do mês, dias 26 e 28 de dezembro.

Falta contudo alcançar um entendimento entre o Governo e os sindicatos dos Enfermeiros, cuja greve nos blocos cirúrgicos já levou ao cancelamento de mais de sete mil cirurgias, segundo anunciou esta tarde a Ordem dos Enfermeiros.