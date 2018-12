Suspeitos de Tancos só vão ser ouvidos na terça-feira

Os oitos detidos no âmbito da investigação ao assalto a Tancos só vão ser presentes a juiz para aplicação das medidas de coação esta terça-feira, apurou o Expresso. Portanto, vão dormir pelo menos uma noite na prisão e então ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

Esta segunda-feira, a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da PJ e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) realizaram várias buscas na zona centro e no Algarve no âmbito da Operação Húbris II, que acabou com a detenção de oito pessoas. Há três meses, já outras nove pessoas haviam sido detidas. No total, são dezassete os detidos no total das duas operações. Em causa estão os crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes.

A porta-voz do Exército diz não ter havido até ao momento qualquer militar detido nesta operação. “A PJ não nos comunicou qualquer detenção”, afirma major Elizabete Silva. Para que tal acontecesse, a Judiciária teria de ter comunicado ao Exército com antecedência.

A 29 de junho de 2017 os paióis nacionais de Tancos foram assaltados. O armamento roubado, segundo a investigação, foi levado para uma propriedade da família de um ex-fuzileiro, perto de Tomar e apenas a 20 quilómetros de distância do local do assalto. Terá sido aí que as armas ficaram escondidas entre junho e outubro desse ano.

Durante o verão, a Polícia Judiciário Militar (PJM) e a GNR de Loulé combinaram com João Paulino a entrega das armas, numa operação encoberta e sem o conhecimento da Polícia Judiciária e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Na madrugada de 20 de outubro, os assaltantes devolveram a maior parte do material de guerra, que ficou depositado num baldio na Chamusca. A PJM encenou a entrega, simulando um telefonema anónimo para o piquete desta força policial.

Entretanto, e na sequência deste caso, já se demitiram Azeredo Lopes, ministro da Defesa, e Rovisco Duarte, chefe do Estado Maior do Exército (CEME).