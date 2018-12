São oito os detidos por suspeitas de assalto aos paióis de Tancos

A Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da PJ e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão a realizar várias buscas na zona centro e no Algarve no âmbito da Operação Húbris II. Até ao momento foram detidos oito suspeitos de terem assaltado os paióis nacionais de Tancos a 29 de junho de 2017.

Ao Expresso, a porta-voz do Exército garante não haver militares detidos nesta operação em que estão em causa crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes.

Esta é a segunda parte de uma ação iniciada em setembro e que levou nessa altura à detenção de cinco elementos da Polícia Judiciária Militar (PJM), de três militares da GNR de Loulé e o civil João Paulino.

De acordo com a investigação, os assaltantes terão levado o armamento de guerra furtado para uma propriedade da família deste ex-fuzileiro, situada perto de Tomar e apenas a 20 quilómetros de distância dos paióis do Exército.

As armas e munições de Tancos terão ficado aí escondidas entre junho e outubro desse ano.

Nesse verão, a PJM e a GNR de Loulé combinaram com João Paulino a entrega das armas, numa operação encoberta e sem o conhecimento da PJ e DCIAP.

Na madrugada de 20 de outubro, os assaltantes devolveram a maior parte do material de guerra, que ficou depositado num baldio na Chamusca. A PJM encenou a entrega, simulando um telefonema anónimo para o piquete desta força policial.

O armamento foi transferido pela PJM para o quartel de Santa Margarida nessa mesma manhã. E durante cinco horas, uma brigada de inspetores da PJ foi impedida de entrar nas instalações do Exército, gerando uma guerra entre PJ e PJM.

Já em outubro, Azeredo Lopes demitiu-se do Governo, após as declarações do major Vasco Brazão, investigador da PJM e arguido no caso, de que o então ministro tinha conhecimento da operação de encobrimento da PJM para a devolução das armas de guerra.

Cinco dias depois, foi a vez de Rovisco Duarte, chefe do Estado Maior do Exército (CEME), pedir a demissão do cargo.

Foi entretanto aberta uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso que irá ouvir pelo menos 63 personalidades. Entre elas estarão dois dos principais arguidos do assalto: João Paulino e Paulo Lemos, conhecido como 'fechaduras'. A CPI irá começar os seus trabalhos em janeiro.

Na operação desta segunda-feira, participaram três magistrados do Ministério Público e oitenta e cinco investigadores da PJ. Os oito detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para aplicação das medidas de coação.