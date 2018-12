São João vai transferir pediatria oncológica para dentro do hospital em março

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) anunciou, esta segunda-feira, que a partir de março de 2019, data prevista para a conclusão de obras nos pisos sete e oito do edifício central, será possível que as crianças internadas nos serviços de pediatria oncológica e cirúrgica deixem os contentores para serem instaladas dentro do hospital.

As crianças das restantes valências irão, contudo, permanecer nos contentores instalados na zona exterior do hospital de São João desde 2001, construídos e colocados para durarem um máximo de três anos. A Administração hospitalar adianta que, “não existindo disponibilidade imediata de espaço para alojar todo o internamento da pediatria médica no edifício central”, as instalações provisórias serão alvo de obras de remodelação e expansão, para “permitir dar mais conforto às crianças e jovens internados” e respetivos familiares.

O anúncio da mudança das crianças surge oito meses depois de vários pais terem denunciado as condições miseráveis em que se encontra os pequenos pacientes instalados, situação titulada de “indigna” pelo presidente do Conselho de Administração do CHUSJ. António Oliveira e Silva termina o mandato no final deste mês de dezembro, tendo ameaçado demitir-se em maio, caso o Ministério das Finanças não desbloqueasse verbas para a construção do novo Centro Pediátrico.

Ainda sem verba orçamentada à vista, o anteprojeto da nova ala pediátrica será entre aos responsáveis hospitalares, na próxima quarta-feira, pelo gabinete de arquitetura, fase a que se segue os planos de pormenor. Tal como já avançou o Primeiro-Ministro, António Costa, o arranque efetivo das obras é hoje confirmado pela administração para o final do primeiro semestre de 2019.

Um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter anunciado que irá passar o dia de natal na pediatria do São João, a Assembleia da República publicou nesta segunda-feira, no Diário da República, uma resolução na qual recomenda ao Governo que desbloqueie “com urgência” a construção da nova ala pediátrica do Hospital São João, no Porto.

Em janeiro de 2017, o Ministério da Saúde aprovou a construção da ala pediátrica, anunciando um investimento de cerca de €20 milhões, mas só a 19 de setembro último o Governo autorizou a administração do CHUSJ a lançar o concurso para a conceção e construção das novas instalações do Centro Pediátrico.

O parlamento aprovou a 27 de novembro, por unanimidade, a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2019, de forma a prever o ajuste direto para a obra sucessivamente adiada, cuja conclusão está prevista para 2021.

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou no início de novembro, no Parlamento, que não dormiria tranquila enquanto o problema da nova ala pediátrica do hospital de São João não estiver resolvido, mas não se comprometeu com datas e rejeitou então a possibilidade de um ajuste direto para a obra.