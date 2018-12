INEM. “É impossível dizer que há risco zero”

Dois dias depois, um novo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), e também uma nova equipa de socorro, substituíram a aeronave que no sábado se despenhou e causou a morte de quatro pessoas. Em Macedo de Cavaleiros, pouco faltava para às 16h00, quando o aterrou o novo helicóptero, um modelo “melhor” do que o anterior.

“Foi feito um esforço gigante. O serviço vai continuar a ser prestado com a maior eficácia possível neste momento. Os portugueses podem continuar a confiar no Instituto”, assegurou Luís Meira, presidente do Conselho Executivo do INEM em conferência de imprensa no local. A compra do novo helicóptero deve-se a um financiamento entre o instituto o Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, que fornece o helitransporte ao INEM.

Questionado pelos jornalistas, Luís Meira referiu ainda que os bombeiros estão “afetados” pelo acidente de sábado, lembrando que “estas coisas não nos passam ao lado” e que “servem para nos confrontar com as dificuldades que passamos para prestar socorro”.

“Apesar de tentarmos dar as melhores condições de trabalho possíveis, é impossível dizer que há risco zero”, disse. “Todos os operacionais sabem disso e continuam a trabalhar.”

No sábado, por volta das 20h00, um helicóptero do INEM - que tem base em Macedo de Cavaleiros - desapareceu dos radares. A bordo seguiam quatro pessoas: dois pilotos, um médico e uma enfermeira. Regressava de uma assistência quando a aeronave bateu contra uma antena e se despenhou. Todos os elementos da equipa morreram.

Entretanto, o Ministério da Administração Interna ordenou a abertura de inquérito interno e também o Ministério Público já confirmou que e4stá a investigar o caso.