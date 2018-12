Hospital de S. João recebe na quarta-feira anteprojeto da ala pediátrica

A administração do Centro Hospitalar de São João, no Porto, vai receber o anteprojeto da nova ala pediátrica na quarta-feira, prevendo arrancar com as obras no fim do primeiro semestre de 2019, adiantou esta segunda-feira em comunicado.

Com a conclusão do anteprojeto pelo gabinete de arquitetura e, posteriormente, dos planos de pormenores, segue-se a empreitada, explicou na nota.

A unidade de saúde anunciou ainda que a partir de março de 2019 as crianças da pediatria oncológica e cirúrgica serão transferidas para os pisos 7 e 8 do edifício central, após conclusão das obras em curso.

"Não existindo disponibilidade imediata de espaço para alojar todo o internamento da pediatria médica no edifício central do São João, as crianças deste serviço mantêm-se nas instalações provisórias, até ser encontrada uma solução alternativa adequada", frisou.

Estas instalações serão, entretanto, alvo de obras de remodelação e expansão que permitam dar mais conforto às crianças e jovens internados e respetivos familiares, vincou a unidade hospitalar.

No passado dia 27 de novembro, o Parlamento aprovou por unanimidade a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) que prevê a possibilidade de recurso ao ajuste direto para a construção do centro pediátrico.

Posteriormente, o diretor clínico do hospital mostrou-se "muito satisfeito" pela decisão, prevendo que as obras arranquem já em 2019 e estejam concluídas em 2021.

Na altura, o presidente da Associação O Joãozinho, que tem a titularidade da obra da ala pediátrica, mostrou "total disponibilidade" para a ceder caso o Governo consiga fazer a empreitada por ajuste direto.

"Não colocará [a associação] entrave, porque o que queremos é que a obra seja feita, quer pela associação, quer pelo Governo, quer pelos dois, por isso, não haverá nenhum entrave. Estou à espera de ser contactado pelo Governo ou pela administração do centro hospitalar para termos uma reunião de trabalho", afirmou Pedro Arroja.

Entretanto, em carta datada de 5 de dezembro, a administração do Centro Hospitalar de São João pediu à Associação O Joãozinho para devolver a parcela de um imóvel que lhe cedeu em 2015 para a construção da ala pediátrica.

Na missiva, assinada pelo presidente do Conselho de Administração, António Oliveira e Silva, a que a Lusa teve acesso, o centro hospitalar pede a devolução da parcela cedida através de um acordo de cooperação, dado já estar "esgotado o prazo de três anos pelo qual foi cedida a utilização da mesma".