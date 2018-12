Duas pessoas eletrocutadas em cabo de média tensão em Rio Maior

O incidente aconteceu ao início da manhã desta segunda-feira. Dois homens ficaram feridos com gravidade

Duas pessoas foram hoje eletrocutadas num cabo de rede de média tensão, em Rio Maior (Santarém), tendo ficado feridas com gravidade, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, Paulo Cardoso, disse à Lusa que o acidente ocorreu cerca das 08h30, em Cidral, nos arredores da cidade, tendo as vítimas, dois homens, sido assistidas no local por equipas especializadas do Hospital das Caldas da Rainha.

Tendo em conta as condições meteorológicas, que impedem o recurso a um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as duas vítimas vão ser transportadas de ambulância para o Hospital de Santarém, de onde poderão ser encaminhadas para a unidade de referência para tratamento de queimados, disse a fonte.