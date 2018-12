Cabrita: “Corporações de bombeiros são espinha dorsal” da proteção civil mas algumas “estão a pôr em causa” a segurança dos portugueses

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, esteve na Costa de Caparica a presidir à entrega de 124 viaturas à GNR mas foi sobre o acidente com um helicóptero do INEM em Valongo, no qual quatro pessoas morreram, que recaíram a maioria das perguntas dos jornalistas.

Diz o ministro que, ao ministério do Planeamento, cabe “averiguar o que determinou o acidente aeronáutico” e, no âmbito da Administração Interna, foi decidido abrir um inquérito “quer aos mecanismos de alerta quer aos mecanismos de prestação de socorro independemente da sua capacidade de produzir um resultado diferente em circunstâncias análogas”, mas porque o importante é “estarmos preparados para que a resposta seja sempre mais qualificada”.

Reagindo a uma pergunta sobre o tempo de resposta das equipas de emergência ter alegadamente ultrapassado as duas horas, Eduardo Cabrita disse que “se soubesse tudo” o que os jornalistas sabem, “não tinha aberto um inquérito”. Logo a seguir, questionado de novo sobre as notícias de que pelo menos três CDOS não tenham atendido as chamadas de emergência do helicóptero, o ministro disse: “Não tenho nota”. E acrescentou que “nenhuma entidade deve produzir declarações antes do fim do inquérito”.

A empresa que gere a navegação aérea (NAV) tem um protocolo de contacto com todas as aeronaves e determina que 30 minutos após o último contacto expectável se iniciem tentativas de contacto com a aeronave. Segundo a NAV, os Comandos Distritais de Operações e Socorro (CDOS) de mas fontes do CDOS de Braga e Vila Real já vieram desmentir esta informação à agência Lusa, dizendo considerar "muito esquisito" que a NAV não tenha de facto tido resposta, uma vez que estas unidades têm operadores de chamadas em permanência.

Apenas às 19h40, uma hora depois do último contacto com o helicóptero, a Força Aérea recebeu a informação sobre a queda da aeronave. E as forças de resgate, incluindo equipas da Proteção Civil, só chegaram ao terreno já passava das 20h00. É daqui que vêm as perguntas, mas Eduardo Cabrita manteve sempre que é importante esperar pelos resultados do relatório que “espera ter nas mãos nos próximos dias”.

Em relação à “guerra” atual entre Bombeiros e Proteção Civil, Eduardo Cabrita disse que “a posição do governo é clara e é a de promover o diálogo” e que “é evidente quem está a defender o diálogo e a serenidade naquilo que é a busca de soluções permanentes que reforcem os mecanismos de garantia da segurança dos portugueses”. Ainda assim, Cabrita diz que “os bombeiros são a coluna vertebral do nosso sistema de proteção civil”, mas que algumas corporações estão a pôr em causa a “segurança dos portugueses” ao optarem por não comunicar com a Proteção Civil.

O caso do acidente do INEM, contudo, não terá sido um desses casos porque, segundo o ministro, “naquela zona todos os corpos de bombeiros têm reportado”.