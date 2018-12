Fenprof proclama 2019 "ano de luta dos professores"

O Conselho Nacional da Fenprof, o orgão máximo entre congressos da maior federação de professores do País, decidiu este sábado "proclamar o ano de 2019 como um ano de luta dos professores". Mário Nogueira, líder daquela organização sindical, deixou claro, em conferência de imprensa que a hora é de "fazer tudo para pressionar". Os alvos já estão definidos: Governo e bancada do PS.

É um longo caderno reivindicativo e um discurso cada vez mais duro, sobretudo, contra António Costa e a bancada parlamentar socialista. O calendário também está definido e estende-se até final do corrente ano lectivo, aproveitando a oportunidade política das duas eleições marcadas para 2019.

"Neste período de tempo, que decorrerá até final do presente ano letivo, há que fazer tudo no sentido de pressionar o Governo, mas também a Assembleia da República, para que sejam resolvidos os problemas", diz o comunicado final do Conselho Nacional da Fenprof.

A hora do tudo ou nada começa já na próxima semana, com uma concentração de dirigentes sindicais junto à Presidência do Conselho de Ministros. Segue-se, logo no 2º dia de 2019, uma conferência de imprensa frente ao Ministério da Educação e, uma manifestação nacional a realizar até à Páscoa, que coincidirá com a marcação de "greve ou calendário de greves a realizar até ao final do ano lectivo".

Ataque ao PS

A lista de queixas dos professores é grande e vai do pré-escolar ao ensino superior, mas "o mais visível" de todos, segundo o próprio líder da Fenprof, diz respeito à "contagem do tempo de serviço dos professores". O braço de ferro com o Governo dura há dois anos e Mário Nogueira aproveita para sublinhar que é "no Continente" que o problema subsiste e por culpa do PS e do Governo. "O PS votou na Madeira e nos Açores, onde é maioria absoluta, pela contagem integral do tempo de serviço", diz o sindicalista. "No Continente, na República, o mesmo PS que é presidido por um acoreano (Carlos César), é o partido que inviabilizou essa contagem, apesar de há precisamente um ano ter votado no Parlamento uma resolução que garantia que todo o tempo de serviço prestado fosse contabilizado".

"Como já se havia constatado em passado recente, o PS parece ter um 'problema' com os professores. Sobressai um preconceito em relação a eles, que continua a impedir os governos do PS de tomar medidas que melhorem as suas condições de trabalho e os valorizem", diz o Conselho Nacional da Fenprof. Por isso, "apesar de dificil e complexo, a luta não poderá parar", afirmam. Os professores vão "continuar a exigir aquilo que é justo e adequado", promete Mário Nogueira.